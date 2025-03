Bordeaux en crise, il annonce une catastrophe

Dans : Bordeaux.

Par Corentin Facy

En déplacement à Avranches ce samedi en début de soirée, les Girondins de Bordeaux n’auront plus le droit à l’erreur après trois matchs ratés de suite, qui se sont tous soldés par une défaite.

Sérieux prétendant à la montée en National à la fin de la saison, les Girondins de Bordeaux ont laissé Saint-Malo s’échapper ces dernières semaines. Et pour cause, le club au scapulaire a subi trois défaites de suite, face à Bourges, Châteaubriant et Saumur. Conséquence, les hommes de Bruno Irlès comptent à présent six points de retard sur le leader Saint-Malo, avec un match de plus à disputer. Dans cette optique, le déplacement à Avranches ce samedi sera crucial pour savoir si Bordeaux peut encore lutter pour la montée. Le journaliste Alain Bauderon a de gros doutes à ce sujet, lui qui estime que la saison est clairement en train de prendre une mauvaise direction pour les Aquitains.

La saison de Bordeaux tourne au vinaigre

Bordeaux à vendre, le club est sexy https://t.co/lVJvnDTsM3 — Foot01.com (@Foot01_com) March 13, 2025

« Cette saison est en train de tourner au vinaigre avec cette troisième défaite consécutive, qui plus est à domicile face à une équipe qui lutte pour son maintien » regrette le journaliste de Bordeaux Sports, avant de poursuivre. « On a bien l’impression qu’il y a quelque chose qui ne tourne plus rond depuis que Bordeaux a pris cette première place. Bordeaux flanche depuis trois rencontres, donc c’est qu’il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense qu’aujourd’hui que Bruno Irles tâtonne » s’alarme le journaliste spécialiste des Girondins de Bordeaux, qui sera attentif à un éventuel rebond du club au scapulaire lors du déplacement à Avranches ce samedi. En cas de nouvelle défaite, l’état de crise sera déclenché en Gironde car de toute évidence, un quatrième revers consécutif marquerait presque la fin des espoirs de montée en National pour les Girondins.