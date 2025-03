Bordeaux ‍: Gérard Lopez sort du silence, c'est fracassant ‍!

Dans : Bordeaux.

Par Quentin Mallet

De passage sur Bordeaux pour un rendez-vous obligatoire avec le tribunal de commerce, Gérard Lopez en a profité pour répondre aux questions des journalistes. L’occasion pour lui de revenir sur sa rencontre avec Oliver Kahn et sur sa volonté de continuer aux Girondins.

Au grand regret d’une écrasante majorité de supporters bordelais, Gérard Lopez n’a aucunement l’intention de vendre l’intégralité de ses parts dans les Girondins de Bordeaux. Ce mardi 4 mars, l’homme d’affaires hispano-luxembourgeois était de passage à Bordeaux pour un rendez-vous qu’il ne pouvait pas manquer avec le tribunal de commerce. En jeu, la suite du processus du redressement judiciaire dans lequel le FCGB est englué. Les journalistes présents sur place en ont profité pour lui poser quelques questions à propos de son implication à court et moyen terme dans les Girondins ainsi que sur les récentes rumeurs faisant état d’un projet de rachat porté par Oliver Kahn.

« Il y a eu des discussions, mais pas d’offre ferme »

Gérard Lopez a gagné, Bordeaux est invendable https://t.co/BL7wve2ryS — Foot01.com (@Foot01_com) March 4, 2025

« Il y a eu des discussions. Je pense que le dossier est arrivé sur notre table à travers Jean-Louis Triaud et Jacques-Henri Eyraud. Oliver Kahn a eu une grande carrière de joueur que je respecte. Je l'ai rencontré à Londres et je lui ai fait part du projet actuel. Je lui ai aussi dit que je souhaite que l'équipe en place au niveau administratif et sportif reste (ce n'est pas la volonté de l'Allemand selon nos informations). Et puis on n'a pas de preuve de fonds. Les administrateurs judiciaires ont aussi fait cette demande et pour le moment, ils n'ont pas de réponse. Et il n'y a pas eu d'offre ferme, jamais », a d’abord expliqué Gérard Lopez à propos d’Oliver Kahn à Ici Gironde. Le propriétaire des Girondins dément ainsi les dernières rumeurs qui affirmaient qu’il avait refusé une offre de rachat de l’ancienne gloire du football allemand.

Continuer à Bordeaux, pas une question d’ego

En outre, Gérard Lopez a affirmé au média qu’il n’avait aucunement l'intention de vendre 100% de ses parts dans le club. « Accepter une offre ferme pour reprendre 100% du club ? Non ! Pas pour des raisons d'ego, mais parce que j'ai envie de continuer. Les gens ne comprennent pas. Plus ils me tapent dessus, plus j'ai envie de réussir. Après s'il y a quelqu'un qui a les finances, les compétences, le respect des équipes qui sont en place aujourd'hui et que je garde une grosse minorité, pourquoi pas. Mais pour l'instant, les approches que j'ai, c'est pour être minoritaire et on n'est même pas sûr d'avancer là-dessus », conclut le président bordelais à ce sujet. Les supporters des Girondins de Bordeaux n’en ont donc pas fini avec celui qu’ils surnomment « le fossoyeur ».