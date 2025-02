Bordeaux fanfaronne et annonce de grosses recrues

Dans : Bordeaux.

Par Quentin Mallet

L’été dernier, les Girondins de Bordeaux frappaient un grand coup en s’offrant les services d’Andy Carroll. Appelé à aider le club au scapulaire à remonter rapidement en National 1, il pourrait être rejoint par d’autres grands joueurs la saison prochaine.

La situation sportive des Girondins de Bordeaux est plus que positive. Après avoir accusé d’un très gros retard de 13 points sur le leader de sa poule de National 2, le club au scapulaire est parvenu à inverser totalement la tendance, enchainant les bons résultats et profitant de l’irrégularité de ses concurrents. Désormais leaders du classement, les Marine et Blanc sont plus que jamais en course pour obtenir leur ticket pour la montée en National 1. Une telle éventualité changerait drastiquement la donne pour l’avenir du club. En attendant, John Williams, le directeur sportif bordelais, donne déjà des pistes sur l’après, expliquant qu’Andy Carroll, la superstar du club, pourrait ne pas être la seule et unique très grosse recrue dans les prochains mois.

John Williams l’annonce, Andy Carroll ne sera plus seul

Faire venir Andy Carroll était un pari osé. Pour le moment, on ne peut pas dire qu’il soit raté. Auteur de 8 buts en 11 matchs de National 2, le géant britannique a très rapidement montré qu’il avait un niveau à la hauteur de son expérience richissime. Sur TV7, John Williams a confirmé que les Girondins de Bordeaux tenteront d’autres coups à la Carroll à partir de la saison prochaine. « Plein de joueurs aiment le club, et je pense que dans d’autres circonstances, ils auraient été capables de faire comme Andy Carroll. Je pense que l’année prochaine, on sera capable de faire un ou deux joueurs comme Andy, qui auront envie de vivre aussi une aventure bordelaise, de remonter encore une fois d’une division. Je pense qu’il y a beaucoup de footballeurs qui sont comme ça. On n’en parle pas assez parce que ce qui apparait le plus, c’est le côté bling-bling, mais il ne faut pas penser que tous les joueurs sont comme ça », apprend-on dans des propos rapportés par Girondins4Ever.

John Williams l’annonce à demi-mot, mais l’ambition de monter dès cette saison en National 1 est désormais actée. Leader, le club au scapulaire sait qu’il peut rapidement rattraper son histoire s’il parvient à accrocher la montée en fin de saison. En attendant, il reste encore 12 journées de championnat.