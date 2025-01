Le plus dur est passé, Bordeaux vise un mercato de rêve

Encore sous surveillance sur le plan financier, les Girondins de Bordeaux sont quand même bien partis pour finir la saison en N2. De quoi offrir certaines libertés au mercato.

L'année 2025 démarre sous le signe de l'optimisme à Bordeaux. Les Girondins se rapprochent petit à petit de la tête du championnat, ayant battu Le Poiré sur Vie 2-0 samedi. Surtout, ils sont soulagés sur le plan financier. Gérard Lopez vient d'apporter un million d'euros pour pouvoir passer avec succès le prochain rendez-vous au Tribunal de commerce de Bordeaux mardi. Le club au scapulaire devrait éviter la liquidation judiciaire et poursuivre sereinement la saison jusqu'à son terme. Et pourquoi pas avec une équipe renforcée ?

Deuxième de son groupe de National 2 à 5 points du leader Saint-Malo, Bordeaux est loin d'avoir assuré la montée en National comme il l'espère depuis la reprise. Recruter de nouveaux joueurs ne serait pas un luxe alors qu'Andy Carroll s'est blessé sur le dernier match. L'entraîneur girondin Bruno Irles considère la situation financière du club suffisamment bonne pour agir au mercato en tout cas. Plus qu'un rêve, c'est une nécessité avec le départ inattendu du jeune talent de 20 ans Safouane Karim.

90’ C’est fini au @MatmutAtl ! Les Girondins enchaînent et marquent 3 points de plus. Buts de Merdji et Bahassa 🔥#FCGBVPF #MarineEtBlanc #AllezBordeaux pic.twitter.com/KZOERJT3Ut