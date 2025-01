Bordeaux ‍: Oliver Kahn veut virer Gérard Lopez

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

L'ancienne légende du football allemand a confirmé son intérêt pour les Girondins de Bordeaux. Mais il ne le fera qu'à une condition.

S'exprimant brièvement dans les colonnes du tabloïd allemand Bild, Oliver Kahn a confirmé jeudi soir son intérêt pour les Girondins de Bordeaux. Un projet initié par Jacques-Henri Eyraud, lequel a évoqué avec l'ancien gardien de but du Bayern Munich et l'équipe d'Allemagne cette possibilité de reprendre le club au scapulaire. De quoi redonner le moral aux supporters bordelais, lesquels n'ont cependant pas oublié que l'été dernier, les propriétaires de Liverpool s'étaient également rapprochés de la mairie de Bordeaux pour évoquer le rachat des Girondins avant d'y renoncer. Tandis que Gérard Lopez a rendez-vous le 25 janvier avec le tribunal de commerce de Bordeaux, Oliver Kahn est lui très clair concernant ses intentions. S'il débarque dans la capitale girondine, c'est que Gérard Lopez ne sera plus là. Oliver Kahn n'a pas l'intention d'être copropriétaire du club comme l'a précisé Sud-Ouest.

Kahn veut Bordeaux pour lui tout seul

Grâce à Eyraud, Oliver Kahn veut racheter Bordeaux https://t.co/RvRxOAy7d5 — Foot01.com (@Foot01_com) January 2, 2025

Pour la légende du football allemand, il s'agit de négocier la reprise de la totalité des Girondins de Bordeaux, et trois solutions, détaillées par le quotidien régional, sont possibles. Soit Gérard Lopez accepte de céder le club au scapulaire dès maintenant, en tenant compte des 100 millions d'euros de déficit, soit attendre la décision du tribunal de commerce et alors l'homme d'affaires pourrait vendre la marque et les actifs, ou alors, et c'est le scénario du pire, Oliver Kahn compte sur une possible liquidation judiciaire pour discuter avec Jean-Louis Triaud, qui dirige l'association. En attendant, Sud-Ouest précise que l'ancien footballeur allemand a noué des contacts directs avec Gérard Lopez, mais on ne sait rien de ce qu'ont pu se dire les deux hommes. Un petit coin de ciel bleu est donc revenu au-dessus du Haillan, en espérant que la déception ne soit pas au bout de cette piste totalement improbable.