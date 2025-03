Bordeaux club de losers, ça lui fait peur

Dans : Bordeaux.

Par Quentin Mallet

Après cinq défaites d’affilée en National 2, les Girondins de Bordeaux ont presque définitivement dit adieu à la remontée directe en troisième division. Pour Samuel Vaslin, le FCGB dégage le sentiment d’un club de losers.

Les supporters des Girondins de Bordeaux ont pendant un temps cru que leur club allait réussir le pari fou de remonter directement en troisième division, quelques mois après avoir été rétrogradé en National 2. Jusqu’à il y a quelques semaines, le club au scapulaire montrait un élan particulièrement fou, lequel leur a permis de grimper à la première place de leur poule. Mais ce bonheur ne fut que de courte durée puisque depuis que les hommes de Bruno Irles ont atteint le fauteuil de leader, ils n’ont plus gagné un seul match. Pire, ils les ont tous perdus. Pour Samuel Vaslin, journaliste et spécialiste de l’actualité des Girondins de Bordeaux, son club dégage une trop grande insolence qui leur fait défaut depuis bien des années.

Bordeaux respire la lose

Bordeaux : Andy Carroll a une idée derrière la tête https://t.co/ttypqpcTHM — Foot01.com (@Foot01_com) March 27, 2025

« La défaite face à Blois ? Énormément de déception et de dégoût, ce sont les sentiments qui m'animent. Ce sont toujours les mêmes problèmes chaque année. J’aurais préféré parler d'autre chose, car j'ai l'impression de ressasser, de revoir le même Bordeaux. Ce match face à Blois, on la déjà vu plein de fois avec Bordeaux, que ce soit Ligue 1, en Ligue 2 ou en National 2. C'est une équipe présumée supérieure, mais qui ne propose absolument rien. C'est tellement facile pour l’adversaire de savoir qu'il peut nous punir. Cette équipe est constamment mise en défaut, peu importe la division. Il n'y a jamais de maitrise. On dégage le sentiment d'un club de 'loser' qui se trouve beau et qui peut facilement tomber, et ça me dérange », a lancé Samuel Vaslin dans le « Talk » de Web Girondins. Sauf miracle, Bordeaux va devoir passer une nouvelle saison en quatrième division. Ou plus bas encore, si les planètes ne sont suffisamment alignées.