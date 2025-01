Un recruteur bénévole à Bordeaux, où est l'embrouille ‍?

Dans : Bordeaux.

Par Eric Bethsy

Contraint de bâtir un effectif en un temps record l’été dernier, Bordeaux avait fait appel à John Williams. Bien que sous contrat avec Amiens, le directeur sportif a contribué au recrutement des Girondins sans percevoir le moindre centime.

Si l’Anglais Andy Carroll porte le maillot des Girondins en National 2, c’est sans doute grâce à John Williams. Le directeur sportif d’Amiens a connu l’attaquant en Picardie, avant de l’envoyer du côté de Bordeaux l’été dernier. L’histoire est assez improbable étant donné que le dirigeant, toujours sous contrat avec le pensionnaire de Ligue 2, avait accepté de bâtir l’effectif des Marine et Blanc en un temps record suite à leur rétrogradation administrative. Un petit exploit réalisé sans la moindre rémunération de la part du club aquitain.

John Williams s'es démené gratuitement

« Je suis dirigeant bénévole, s’est décrit le Franco-Anglais dans les colonnes de Sud Ouest. L’été dernier, le club était dans l’urgence : le championnat avait commencé, il fallait vite trouver des joueurs pour la survie sportive. Les quatre premiers jours, on a passé 15 ou 16 heures à chercher, téléphoner. Passé ce pic, on a continué pour compléter l’effectif. J’étais tellement dans le jus que je n’ai vu personne et cette situation provisoire a duré. Mon moteur, c’est la passion, l’envie et le besoin de réussir. J’ai eu la chance de bien gagner ma vie, je peux assurer mon quotidien. »

FCGB : Oliver Kahn prêt à s'installer, Gérard Lopez sauve les meubles https://t.co/zb8Yx6cDvF — Foot01.com (@Foot01_com) January 17, 2025

A la tête d’une société qui emploie cinq recruteurs, John Williams peut apparemment se permettre de travailler gratuitement. Mais compte tenu de la réputation du patron bordelais Gérard Lopez, beaucoup s’interrogent sur le coup de pouce du dirigeant amiénois. « Je ne sais pas quelles étaient les pratiques ici et je n’en suis pas responsable, s’est-il défendu. Si je suis là, c’est d’abord par mon frère (Jacques) qui jouait ici. (…) Il n’y a aucune raison professionnelle de venir dans un projet N2. Quand on parle des Girondins, quand je remonte l’allée du château, c’est l’enfant qui prend le dessus. » Autrement dit, le résident de Bayonne travaille par amour pour Bordeaux.