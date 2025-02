Bordeaux a commis une grave erreur en N2

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

En l'espace d'une semaine, et après deux défaites consécutives, les Girondins de Bordeaux ont perdu la tête de leur championnat en National 2. Le club au scapulaire a commis une grossière erreur.

Après une grosse remontada au classement, Bordeaux vient de subitement caler, et ce lundi la formation de Bruno Irlès pointe à la deuxième place du groupe B de National 2 avec deux points de retard sur Saint-Malo qui a repris le leadership. Alors que tout roulait pour les Girondins, c'est un brutal coup d'arrêt, alors que le club de Gérard Lopez ambitionne de remonter directement en National. Pour cela, il lui faut finir à la première place, mais c'est une évidence, aucune équipe ne fera de cadeaux à Bordeaux qui est l'équipe à battre. Consultant de WebGirondins, artiste et supporter du club au scapulaire, Sekta estime que dans sa communication, Bordeaux a envoyé de mauvais signaux et le paie au prix fort.

Bordeaux a semé le douté dans son vestiaire

En effet, au moment où les Girondins ont pris les commandes du classement, John Williams, le conseiller sportif de Gérard Lopez s'est projeté sur la saison prochaine et les changements à faire dans l'effectif pour briller en National. Grossière erreur selon Sekta. « Au lieu de jouer profil bas, de maintenir une cohésion, ils commencent à mettre une pression sur le résultat, et d'anticiper la montée. Ça participe à un climat général d'attente, de pression, de nervosité. Il y a des plans qui sont déjà tirés sur la comète (...) Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut maintenir l’équipe dans un cocon. Il faut justement leur enlever la pression, On compte sur vous pour bien jouer. On compte sur vous pour gagner samedi prochain. Il ne faut pas leur expliquer qu'il y aura je ne sais quelles recrues et qu'ils n'auront pas leur place dans l'équipe la saison prochaine », constate le consultant de WebGirondins, lequel souhaite que le calme revienne et que la formation bordelaise reparte de l'avant dès le prochain match, ce sera le 8 mars contre Saumur.