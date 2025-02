Bordeaux ‍: Une piste secrète dévoilée, c'est un Français ‍!

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

Tandis que les rumeurs d'un rachat des Girondins de Bordeaux par Oliver Kahn se concrétisent, L'Equipe révèle ce samedi qu'un autre repreneur avance activement concernant le club au scapulaire.

La visite annoncée de l'ancien gardien de but de l'Allemagne et du Bayern Munich cette semaine en Gironde, et sa rencontre vendredi avec le maire de Bordeaux ont agité les réseaux sociaux. Pour les supporters de Bordeaux, l'hypothèse d'un départ de Gérard Lopez, au moment où son club est premier de National 2, prend du corps, même si l'actuel propriétaire des Girondins ne semble pas aussi pressé que cela de partir, malgré les 100 millions d'euros de dettes de son équipe. Tandis qu'Oliver Kahn était de passage, L'Equipe révèle ce samedi qu'un autre candidat à la reprise du club s'active nettement plus discrètement. Il s'agit d'un nom bien connu localement, puisqu'il s'agit du fil de Jean Gallice, un ancien attaquant des Girondins, très favorablement connu dans la région.

Bordeaux sous pavillon franco-anglais ?

Les Saoudiens en approche, Bordeaux joue la transparence https://t.co/hn5ulxLgLw — Foot01.com (@Foot01_com) February 21, 2025

Alexis Gallice, c'est de lui qu'il s'agit, est très bien connu à Bordeaux, et il a toujours suivi de près ce qu'il se passait chez les Girondins, son club de coeur et de celui de sa famille. Pour réussir à reprendre le club au scapulaire, Alexis Gallice veut s'appuyer sur des investisseurs anglais, et il travaille actuellement dans ce sens comme le confirment Emery Taisne et Laurent Grandcolas, les deux journalistes du quotidien sportif qui suivent plus précisément ce dossier. Cependant, nos deux confrères confirment que du côté de Gérard Lopez, on souhaite toujours trouver un partenaire financier, mais pas du tout un repreneur, l'homme d'affaires étant persuadé de pouvoir ramener les Girondins de Bordeaux à l'équilibre.

Il aurait même déjà prévu l'avenir des Girondins avec Bruno Irles et John Williams pour les cinq prochaines années. A voir ce que décidera le mois prochain le tribunal de commerce de Bordeaux qui pour l'instant permis au club de vivre à crédit. Car si Gérard Lopez a bénéficié de la mansuétude des autorités, cela pourrait s'effacer en cas de belle offre de reprise, même s'il est évident que personne ne mettra 100 millions d'euros dans le rachat des Girondins rien que pour boucher le trou actuel.