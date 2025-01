Oliver Kahn amène la méthode David Beckham à Bordeaux

Dans : Bordeaux.

Par Eric Bethsy

Par l’intermédiaire de Jacques-Henri Eyraud, Oliver Kahn s’est renseigné sur les Girondins de Bordeaux en vue d’une potentielle reprise. Les discussions sont loin d’être avancées pour le moment. Mais l’ancien gardien du Bayern Munich croit fermement en son projet.

Licencié par le Bayern Munich en mai 2023, Oliver Kahn pourrait faire son retour dans le monde du football en France. Et plus précisément du côté de Bordeaux. Représenté par l’ancien président de l’Olympique de Marseille Jacques-Henri Eyraud, l’Allemand a pris des renseignements sur les Girondins en vue d’une potentielle reprise. La légende bavaroise a sans doute appris que le club aquitain restait sous la menace d’une liquidation judiciaire après sa rétrogradation administrative en National 2 l’été dernier.

Bordeaux : Oliver Kahn veut virer Gérard Lopez https://t.co/0xhrutdmWj — Foot01.com (@Foot01_com) January 3, 2025

Le propriétaire Gérard Lopez, toujours dans le rouge sur le plan financier, ouvre grand la porte à l’arrivée d’un nouvel investisseur. L’heureux élu pourrait être Oliver Kahn même s’il avait rapidement tempéré suite à la publication de l’information dans les colonnes de Sud Ouest. « Les discussions sur une éventuelle entrée aux Girondins de Bordeaux n’en sont qu’à leurs débuts, avait-il confié à Bild. Il n’y a rien d’autre à dire à ce stade. » L’ancien président du Bayern Munich en a pourtant dit davantage dans un récent entretien accordé à Kicker. C’était l’occasion pour lui de confirmer son projet de devenir propriétaire d’un club.

Le projet d'Oliver Kahn

« Si tout s'accorde, je peux très bien l'imaginer, a avoué Oliver Kahn. (…) Je travaille intensivement sur le thème de l'investissement des clubs. Investir dans le football est différent d’investir dans un fabricant de vis. Le football est une question de culture, d’identité et de communauté. » Pour réussir dans ce domaine, le nouvel homme d’affaires veut prendre exemple sur David Beckham, le co-propriétaire de l’Inter Miami qui prouve « qu'une solide combinaison d'investissement et d'expertise sportive peut apporter de nombreux avantages à un club ». Et pourquoi pas à Bordeaux ?