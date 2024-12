Les supporters ont signé, Bordeaux-Rennes est sauvé

Dans : Bordeaux.

Par Eric Bethsy

Après les incidents du week-end dernier, les autorités ont menacé les Girondins de prononcer des huis clos jusqu’à la fin de la saison. L’avertissement a inquiété les deux groupes de supporters concernés qui se sont engagés à travers un pacte de non-agression. L’affiche de Coupe de France contre le Stade Rennais devrait donc échapper à la sanction.

A Bordeaux, les ennuis ne sont pas seulement financiers. Ils concernent également les tribunes où les Ultramarines et la North Gate sont en conflit depuis plusieurs mois. Samedi dernier, en marge du match de National 2 contre le Stade Briochin (0-0), les deux groupes de supporters se sont de nouveau affrontés. Ces scènes de violence ne sont pas tolérables pour les autorités qui ont haussé le ton. La préfecture a en effet exigé un pacte de non-agression sous peine de prononcer des huis clos jusqu’à la fin de la saison.

La menace a été prise au sérieux

Ce serait évidemment un coup dur pour les fans des Girondins, mais aussi pour le club aquitain qui n’a vraiment pas besoin de voir ses recettes impactées. Du coup, lorsque le préfet de Gironde Etienne Guyot a demandé un engagement écrit et public, la North Gate n’a pas traîné. « Dans l’intérêt commun du club, de la ville, de l’équipe et de tous les supporters des Girondins, nous avons accepté cette proposition, a réagi l’association dans un communiqué vendredi. (…) Nous nous engageons fermement à faire respecter ce pacte de non-agression. »

La North Gate a signé le document vendredi soir, confirme le quotidien Sud Ouest. Et ce samedi, ce sont les Ultramarines qui ont accepté l’exigence de la préfecture en paraphant ces pages où les deux groupes s’engagent à éviter « tout acte de violence physique, verbale et morale, dans et en dehors des enceintes sportives, ainsi que sur les réseaux sociaux. » Le document les oblige également à stopper toute provocation, le tout sous le contrôle du club qui doit monter une commission de conciliation. Ainsi, Bordeaux devrait échapper aux huis clos systématiques, notamment pour l’affiche des 32es de finale de Coupe de France contre Rennes le 22 décembre au Matmut Atlantique.