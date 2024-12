Bordeaux annonce sa règle d’or du mercato

Dans : Bordeaux.

Par Corentin Facy

Après une première partie de saison aboutie, les Girondins de Bordeaux s’attendent à des départs cet hiver. Mais le coach Bruno Irlès a indiqué que tout départ serait compensé par une… ou deux recrues.

Quatrième de son groupe en National 2, Bordeaux réalise une première partie de saison convaincante sous les ordres de Bruno Irles. Le club au scapulaire compte deux matchs de retard sur Poitiers, Saint-Pryvé et Saint-Malo et peut donc aspirer à la montée en fin de saison. Un petit miracle quand on se souvient du début de saison, avec une équipe montée en un temps record après la rétrogradation administrative en National 2.

Bruno Irlès donne des indices sur le mercato

Les belles performances des Girondins risquent cependant d’avoir des conséquences négatives avec plusieurs joueurs courtisés et susceptibles de quitter les Marine et Blanc au mois de janvier. Un potentiel scénario qui n’effraie pas Bruno Irlès, lequel a annoncé après la défaite de son équipe face à Rennes en Coupe de France que chaque départ sera compensé. Cerise sur le gâteau, un départ pourrait permettre de faire venir deux joueurs. De quoi envisager la suite de la saison avec optimisme et ambition.

90’ - C’est terminé, les Girondins s’inclinent face au @staderennais



Bonne chance au club breton pour la suite de leur saison.



1️⃣-4️⃣ #FCGBSRFC #MarineEtBlanc pic.twitter.com/jsq873NmDx — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) December 22, 2024

« Un joueur comme Soufiane Bahassa peut être sollicité, ça c’est sûr, il y a cet aspect économique comme vous l’aviez en Ligue 1 ou en Ligue 2. Il y a toujours cet aspect-là. Forcément, je veux faire progresser les joueurs, et je suis content si Soufiane est mis en avant. Cela peut être d’autres joueurs de l’effectif qui sont mis en avant. Mais cela fait partie du lot. On doit anticiper, mais s’il y a un départ, cela veut dire qu’on va nous donner de l’argent donc il y aura un peu plus d’argent pour en convaincre un ou deux autres de venir. Mais cela fait partie des aléas, et ils sont anticipés » a révélé l’ancien consultant de Canal+, qui reste donc confiant malgré la possibilité de voir certains de ses meilleurs joueurs quitter le navire, notamment si des clubs de National ou de Ligue 2 toquent à leur porte après cette première partie de saison aboutie en Gironde.