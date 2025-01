Oliver Kahn et l'Arabie Saoudite, le nouveau projet fou de Bordeaux

Dans : Bordeaux.

En grande difficulté financière et tombé en quatrième division, Bordeaux n'a qu'un réel espoir pour s'en sortir, le rachat du club. Le projet d'Oliver Kahn prend forme.

Victorieux 2-1 à Granville ce samedi 11 janvier, les Girondins de Bordeaux se sont donnés une bouffée d’air et peuvent donc toujours espérer lutter pour la première place détenue par Saint-Malo, à condition que les Bretons perdent du terrain en route. L’espoir de remonter en National est donc toujours la locomotive sportive du club aquitain, qui doit toutefois aussi craindre une relégation administrative en-dessous, en National 3 ou en Régional. Les comptes ne sont pas bons, les dettes de plus de 100 millions d’euros sont toujours là, et même le budget de 7 à 8 millions d’euros pour cette saison n’est pas possible à tenir à ce niveau, sans droits télés et avec une masse salariale bien supérieure aux autres clubs.

Oliver Kahn très proche de l'Arabie Saoudite

La situation est donc toujours catastrophique mais l’idée de voir le club être repris des mains de Gérard Lopez est peut-être le seul motif d’espoir. Le nom d’Oliver Kahn a été évoqué ces derniers temps, l’ancien gardien légendaire du Bayern Munich étant sans poste depuis son départ du club bavarois en mai 2023, et il ne cache pas son rêve d’être patron d’un club en Europe. L’Allemand a décidé de se saisir du dossier, et il s’est renseigné auprès de son ancien coéquipier Willy Sagnol, ex-entraineur des Girondins, et bien sûr Bixente Lizarazu, ancien joueur du club au scapulaire et du Bayern. « Avec le rachat d’un club aussi prestigieux, on parle de culture, d’identité, de communauté et d’ambitions sportives. C’est un challenge qui me passionnerait », a confié au Journal du Dimanche un Oliver Kahn visiblement très intéressé.

Mais la passion ne fait pas toute, et financièrement, l’ancien gardien de but doit avoir les reins solides. Diplômé en management d’une business school internationale, Oliver Kahn doit trouver des appuis économiques pour lancer concrètement son projet. Et pour cela, l’Allemand se tourne vers l’Arabie Saoudite, qui a déjà été intéressée par Bordeaux par le passé, et avec qui il a plusieurs relations, notamment une académie à son nom dans le Royaume. Il y a également régulièrement des offres de collaboration, mais va devoir transformer cela en appui financier, alors qu’il a prévu de rencontrer Gérard Lopez dans le début de cette année 2025 pour voir directement avec le propriétaire des Girondins ce qu’il en est. Une preuve en tout cas que l’intérêt d’Oliver Kahn est bien plus qu’une rumeur, et pourrait relancer le projet d’un club toujours en danger de mort financière.