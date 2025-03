Bordeaux ‍: Bruno Irlès en danger ‍?

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

Après avoir refait tour son retard en National 2, Bordeaux avait pris les commandes du groupe B. Mais avec quatre défaites consécutives, les Girondins sont en danger dans la course à la montée en National.

Tandis que Gérard Lopez affiche toujours une confiance absolue concernant son projet de ramener le club au scapulaire vers les sommets du football français, sportivement les supporters sont de plus en plus inquiets. Alors que les Girondins de Bordeaux étaient passés en tête de leur groupe, malgré la pénalité initiale, depuis un mois c'est la catastrophe, puisque Bordeaux a perdu quatre matchs sur quatre et point désormais à 6 points de retard sur le leader, Saint-Malo, et un d'avance sur Saint-Pryvé et Saint-Brieuc. S'il avait plutôt les faveurs des supporters, Bruno Irlès n'échappe dorénavant plus aux critiques, à l'image celles lancées par Samuel Valsin au micro du Talk, l'émission de WebGirondins. Même si Gérard Lopez n'a pas l'intention de faire la révolution, car elle a un coût, la situation de Bruno Irlès pose problème.

Bruno Irlès a perdu la main du côté de Bordeaux

Quel dégoût. Comme un air de déjà-vu.

Bordeaux devait profiter de sa disparition du foot pro pour repartir de zéro, se réinventer. Que dalle. Les mêmes difficultés, les mêmes défauts, les mêmes problèmes, le même sabordage, le même système, la même trajectoire, le même cauchemar — Samuel Vaslin (@VaslinSamuel) March 15, 2025

Pour le chef d’Édition du Groupe Canal + et animateur du Club des 5, Bruno Irlès ne peut plus passer entre les gouttes. « Depuis plusieurs semaines je ne vois rien, et c’est beaucoup plus inquiétant (...) On ne tire pas le maximum de l'effectif. En l'espace d'un mois à l'image de son équipe, il dégringole. Irlès ne maitrise plus la situation. Il prend un avertissement pour son travail, mais aussi pour sa conduite (...) Bruno Irlès a switché par rapport à ce qu’on a connu, la manière dont il pesait ses paroles depuis le début de saison et la justesse de ses mots par rapport à la situation. Là, Bruno Irlès commence à être hors-sol, un peu isolé, à vouloir montrer les muscles (...) Sa posture actuelle est beaucoup plus compliquée à défendre. Il a intérêt à trouver des solutions et à tenter des choses », explique le journaliste.