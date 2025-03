FCGB ‍: Oliver Kahn à Bordeaux, c'est comme Mbappé à Caen

Dans : Bordeaux.

Par Alexis Rose

Repoussé par Gérard Lopez dans sa volonté de racheter le club de Bordeaux, Oliver Kahn a vendu son profil pour faire rêver les supporters des Girondins.

Toujours dans la course à la montée, le FCGB est en train de caler sévèrement dans son championnat de National 2. Il faut dire que le club au scapulaire sort de cinq défaites de suite, dont un revers face à Blois le week-end dernier (0-1). Désormais cinquième de son championnat, Bordeaux a maintenant six points de retard sur Saint-Malo. Autant dire que le FCGB n’a plus le droit à l’erreur lors des sept dernières journées s’il veut accéder à la troisième division française la saison prochaine. En attendant, la question autour du rachat du club par Oliver Kahn continue de planer au-dessus de Bordeaux. À la tête d’un groupe d’investisseurs susceptibles d’injecter des millions d’euros dans le club bordelais, l’ancien gardien du Bayern Munich estime que son arrivée pourrait permettre au FCGB de retrouver son lustre d’antan.

« Cela rend le club attrayant pour les nouveaux fans »

Oliver Kahn : "Lorsque l'on parle d'une entrée de ma part aux Girondins de Bordeaux, la comparaison avec David Beckham, Ronaldo ou Kylian Mbappé revient souvent"



« Quand les gens parlent de mon arrivée aux Girondins de Bordeaux dans le football, ils me comparent souvent à David Beckham et à l’Inter Miami, à Ronaldo au Real Valladolid ou à Kylian Mbappé à Caen. Les clubs bénéficient non seulement du charisme, du réseau et de l’expertise footballistique, mais aussi de la grande attention et de la portée qu’apporte une personnalité footballistique connue. Cela rend le club attrayant pour les nouveaux fans, les sponsors potentiels et les joueurs. Cela crée un buzz – et cela fonctionne particulièrement bien pour les clubs plus petits ou moins connus qui veulent se faire un nom sur la scène mondiale du football. L’effet de témoignage associé à l’expertise footballistique peut également attirer des investisseurs potentiels qui peuvent aider les clubs des ligues européennes inférieures à revenir au sommet. Des clubs comme le FC Brentford en Angleterre ou le RC Strasbourg en France ont réussi à passer de la troisième à la première division et à s’y établir grâce aux bons investisseurs et, surtout, grâce à des opérations de transfert efficaces. J’ai toujours eu beaucoup de plaisir à développer des choses sur le long terme. C’est pourquoi je regarde, avec mes partenaires, les clubs que nous pouvons soutenir professionnellement sur cette voie », a lancé, dans les colonnes de Sports Illustrated Deutschland, Oliver Kahn, qui ne semble pas lâcher l’affaire malgré le premier refus de Gérard Lopez.