FCGB ‍: Gérard Lopez dit non à l'offre d'Oliver Kahn ‍!

Dans : Bordeaux.

Par Alexis Rose

Intéressé par le rachat des Girondins de Bordeaux, Oliver Kahn va devoir passer son tour. Puisque si l’on en croit les dernières informations de RMC Sport, la légende du Bayern Munich a essuyé un refus de la part de Gérard Lopez, l’actuel président du club girondin. Tout simplement parce que l’offre formulée par Kahn ne correspondait pas aux attentes et à la valeur de l’équipe, d’après celui qui a fait couler le FCGB en National 2.

L'offre d'Oliver Kahn n'était pas assez sérieuse

🚨 INFO RMC SPORT : Le président des Girondins de Bordeaux, Gérard Lopez, a refusé une offre "sans preuve de fonds" d’Oliver Kahn !https://t.co/YXwNKDm2nK pic.twitter.com/gKkFN5krNe — RMC Sport (@RMCsport) February 27, 2025

Présent la semaine dernière à Bordeaux, l’ancien gardien allemand a pu échanger avec le maire de Bordeaux, Pierre Hurmic, et la présidente de la Métropole, Christine Bost. Sauf que malgré un intérêt pour les Girondins, et une offre de rachat formulée il y a quelques semaines déjà, son projet n’a pas été validé. « Cette offre ne garantissait, pour Gérard Lopez, aucune preuve de fonds et ne correspondait pas dans sa forme au projet qui est actuellement présenté aux administrateurs judiciaires en charge du dossier bordelais. Gérard Lopez n’a pas forcément l’intention de vendre et il garde les cartes en main », peut-on lire sur RMC, qui ne dévoile pas le nom de l’associé investisseur présent aux côtés de Kahn dans cette affaire.

Gérard Lopez veut ramener Bordeaux chez les pros

Alors que son club a retrouvé des couleurs cette saison sous les ordres de Bruno Irlès, avec une deuxième place de son groupe de N2 à la lutte pour la montée en National, Gérard Lopez a clairement envie de ramener lui-même le FCGB dans le monde pro. Pour cela, il dispose d’un plan de redressement, qui doit encore être validé par le tribunal de commerce. Mais en refusant l’offre d’Oliver Kahn, Lopez prouve qu’il est prêt à assumer le nouveau train de vie du club bordelais.