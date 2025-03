Bordeaux ‍: Gérard Lopez brutalisé

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

Tandis que sportivement la situation s'est tendue pour les Girondins de Bordeaux, Gérard Lopez doit faire face à la colère grandissante des supporters dont certains ont poussé le curseur très fort.

En s'inclinant ce samedi à domicile contre Saumur (0-1), Bordeaux a laissé Saint-Malo prendre cinq points d'avance en tête du groupe B de National 2 et va devoir cravacher pour espérer fini premier et monter en fin de saison. Une complication de plus pour Gérard Lopez, dont les propos accordés la semaine passée à Sud-Ouest ont fait du bruit dans la capitaine girondine. Et notamment auprès des Ultras du groupe North Gate Bordeaux, dont on sait qu'ils n'ont pas pactisé avec l'homme d'affaires. C'est notamment une petite phrase du propriétaire du club au scapulaire qui a provoqué une réponse brutale, à savoir que Gérard Lopez a confié : « Je peux me regarder tous les jours dans le miroir et me dire que ce qui arrive maintenant n’est pas une mauvaise chose ».

Gérard Lopez et son miroir, scandale à Bordeaux

BORDEAUX - OLYMPIQUE SAUMUR

08/03/2025

En plein match contre Saumur, les Ultras du NGB ont déployé des banderoles qui visaient Gérard Lopez avec un ultime message terrible contre celui qui a envoyé le club en National 2. « 100 millions de dettes, 100 employés jetés, un statut pro envolé, une chute de 3 divisions, change de miroir PAUVRE MERDE !!! », les banderoles ont forcément fait du bruit du côté de Bordeaux où l'opposition à Gérard Lopez est grande, mais sans aucun effet puisque ce dernier a gardé la main sur les Girondins suite à la décision du tribunal de commerce de « protéger » le club malgré les 100 millions d'euros de dettes. Mais forcément, cette agression directe dans les tribunes du Matmut Atlantique marque un nouveau tournant au moment où la remontée en National est en danger.