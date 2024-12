Bordeaux recrute un cador pour achever la N2

Dans : Bordeaux.

Par Quentin Mallet

Toujours à la recherche d’un attaquant de pointe, les Girondins de Bordeaux ont jeté leur dévolu sur Herman Junior Kameni, joueur du Kaysar Kyzylorda (Kazakhstan). Un coup qui va ravir Bruno Irles et que les supporters n'attendaient même plus.

Ce n’est plus un secret pour personne : les Girondins de Bordeaux tentent tant bien que mal de recruter un attaquant de pointe. L’effectif n’est pas encore totalement à la hauteur des espérances de Bruno Irles. Pour satisfaire pleinement son entraineur, John Williams, le responsable du recrutement du club au scapulaire, a pour objectif de lui apporter sur un plateau un attaquant de pointe du profil d’Andy Carroll. Selon toute vraisemblance, son souhait est proche d’être exaucé.

Un Camerounais de 23 ans pourrait signer à Bordeaux

Gérard Lopez épargné par les sanctions, un « scandale » à Bordeaux https://t.co/zYCnQ0Wk7q — Foot01.com (@Foot01_com) December 26, 2024

Selon les informations de 237foot, les Girondins de Bordeaux ont pris contact avec le jeune Herman Junior Kameni. L’attaquant camerounais de 23 ans, qui évolue actuellement au Kaysar Kyzylorda au Kasakhstan, fait partie des options envisagées par la direction sportive des Marine et Blanc. Le média va même plus loin en dévoilant la réponse du joueur à leur sollicitation : « Si Bordeaux m’a contacté ? Oui, oui, je confirme cette information. Mes représentants ont été abordés par les Girondins, mais je n’en sais pas plus », a déclaré l’intéressé. Une recrute de ce profil (1m97, gaucher) serait une alternative parfaite à Andy Carroll (1m94, gaucher) sur le papier.

Quoi qu’il en soit, l’arrivée d’un attaquant fait attendre Bruno Irles. « Oui, j’envisage des recrues, mais j’arrête de vous en parler parce que je vous parle d’un attaquant depuis plus de trois mois, et il n’est toujours pas là (rires). Vous allez me dire ‘il parle, il parle, et il n’y a rien’. On travaille… Ce que je souhaite, et ce que l’on souhaite avec John, c’est amener de la concurrence à tous les postes. Il y a des postes aujourd’hui où on n’en a pas forcément. Mais là aussi, c’est compliqué… On est en quatrième division, on a un budget de quatrième division », a déclaré l’entraineur des Girondins après Rennes, qui s’impatiente de pouvoir créer de la concurrence en pointe. Sous contrat jusqu'en novembre 2025, Herman Junior Kameni est évalué à 250 000€ par Transfermarkt.