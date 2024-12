Dans : Bordeaux.

Par Corentin Facy

La descente aux enfers des Girondins de Bordeaux de la Ligue 1 jusqu’à la National 2 ne laisse personne indifférent chez les observateurs du ballon rond et Gérard Lopez continue de prendre cher.

Quatrième de son groupe de National 2, Bordeaux rêvait d’un exploit monumental face au Stade Rennais en 32e de finale de la Coupe de France. Il n’y a toutefois pas eu photo entre les deux équipes et l’écart de divisions s’est vu sur le terrain avec un large succès 4-1 des hommes de Jorge Sampaoli. Ce match a montré si cela était nécessaire que le club au scapulaire, relégué en National 2 l’été dernier, a chuté dans les profondeurs du football français. Une situation dont Gérard Lopez est le seul et unique responsable selon Jacques Vendroux. Dans des propos relayés par le site Girondins4Ever, le journaliste de 76 ans n’a pas mâché ses mots pour durement critiquer l’homme d’affaires luxembourgeois, lequel devrait être sanctionné pour ce qu’il a fait subir aux Marine et Blanc selon lui.

Bordeaux : Une légende expulse Gérard Lopez https://t.co/EAQePeW46P — Foot01.com (@Foot01_com) December 24, 2024

« Je trouve ça insupportable ce qui s’est passé à Bordeaux. Il ne se passe rien, il n’y a pas de sanction contre les personnes qui ont fait descendre ce club, qui ont sacrifié ce club pour des problèmes d’argent. Je trouve ça scandaleux. Il m’est arrivé d’en parler régulièrement avec la municipalité, d’en parler régulièrement avec des anciens joueurs. Ce qui se passe à Bordeaux, c’est un véritable scandale, non dénoncé. Nous, on l’a dit, on l’a évoqué, mais il n’y a pas de sanctions. Je ne vais même pas nommer le Président en question, tellement ça me fait de la peine » a regretté Jacques Vendroux, sans pitié avec Gérard Lopez et qui pleure le grand Bordeaux de l’ère M6. Un temps malheureusement de plus en plus lointain pour les supporters de ce grand club français, qui végète désormais en National 2 sous la direction d’un président plus contesté que jamais.