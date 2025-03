Bruno Irles est « ‍content ‍», tout va bien à Bordeaux

Dans : Bordeaux.

Par Corentin Facy

Battu à Avranches samedi en début de soirée (3-2) au terme d’un match fou, Bordeaux a enchaîné une quatrième défaite de suite en National 2.

Rien ne va plus aux Girondins de Bordeaux. Dans la course pour la montée il y a encore quelques semaines après un début de saison exceptionnel, le club au scapulaire a subi samedi soir sa quatrième défaite de suite en championnat. Battu à Avranches dans le temps additionnel (3-2) après être revenu de 2-0 à 2-2, les Girondins accusent désormais un retard de six points sur le leader Saint-Malo, qui se rendra à Bordeaux dans quelques semaines. La montée reste possible mais la tâche des hommes de Bruno Irles est désormais périlleuse. L’entraîneur bordelais reste toutefois optimiste, lui qui souhaite retenir le positif malgré la défaite de ses joueurs.

« Il y a un paradoxe. Je suis content de l’état d’esprit affiché, de la mainmise qu’on a pu avoir sur le jeu et sur le nombre d’occasions. Collectivement, j’ai vu la réaction que je voulais. Mais on prend encore trois buts sur de grossières erreurs individuelles. Ça ne suffira pas pour aller où on a envie d’aller. Pourquoi je n’ai fait qu’un seul changement ? Parce que les meilleurs joueurs, ceux capables de revenir et d’aller chercher la victoire, étaient sur le terrain » a lancé Bruno Irles après la défaite de son équipe à Avranches. Du côté des supporters bordelais, on commence à sérieusement s’agacer de cette série noire, laquelle est en train de gâcher la saison des Bordelais alors que les premiers mois avaient été prometteurs. Une réaction sera attendue dès vendredi soir à l’occasion de la réception de Blois, actuel 10e du groupe B de National 2.