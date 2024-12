Bordeaux ‍: Gérard Lopez l'a piégé, il a un gros regret

Dans : Bordeaux.

Par Quentin Mallet

Libéré de son contrat après la perte du statut professionnel des Girondins de Bordeaux, Yoann Barbet a pris la direction de l’Arabie saoudite. L’ancien capitaine du club au scapulaire révèle avoir vécu un enfer avant son départ pour le Moyen-Orient.

La dernière année de Yoann Barbet aux Girondins de Bordeaux n’aura pas été de tout repos. Revenu dans son club de cœur pour tenter de le faire remonter en Ligue 1, le natif de Libourne n’aura finalement pas réussi sa mission. Il aurait pu tenter le coup lors d’une troisième saison consécutive dans l’antichambre de l’élite, mais les déboires financiers du club l’ont obligé à revoir totalement ses plans pour la suite de sa carrière. Dans un entretien accordé à Sud Ouest, celui qui évolue désormais à Al-Riyadh en Arabie saoudite confie avoir vécu un enfer entre le début de la saison 2023-2024 et son départ pour le Moyen-Orient. Il pointe notamment du doigt la véhémence des supporters et la pression liée aux résultats.

« Je me suis perdu, éparpillé »

Bordeaux : Le meilleur joueur sur le départ en janvier ? https://t.co/BNb6FjPR2l — Foot01.com (@Foot01_com) December 27, 2024

« J’ai commencé cette saison en étant usé mentalement, on ne s’est pas remis de la non montée, on n’a quasiment pas coupé et on a commencé avec seulement deux ou trois titulaires de l’année précédente. Et en plus, sur le terrain, Stian Gregersen est parti en janvier. Je me suis vite senti fatigué psychologiquement, entre les discours d’avant-match, les participations aux réunions du CSE où tu entends qu’il faut gagner les matchs pour que les investisseurs arrivent, les moments où tu te fais attraper par les supporters... Quand tu aimes le club, tu veux tout faire pour que ça aille bien, mais je me suis perdu, éparpillé. Mon erreur a été de ne pas dire stop », avoue Yoann Barbet qui retrouve le goût du football sur les terrains d’Arabie saoudite (9 titularisations en 13 matchs). L’ancien capitaine des Girondins précise toutefois que la porte à un retour dans son club de cœur n’est pas totalement fermée.