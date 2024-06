EdF ‍: Deschamps l'imposteur, Platini glace l'ambiance

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Présent depuis 12 ans sur le banc de l'Equipe de France, Didier Deschamps vient d'obtenir sa 100e victoire avec les Bleus. Une réussite et une longévité exceptionnelles qui n'impressionnent pourtant pas Michel Platini.

Parfois critiqué, parfois mis dehors par certains journalistes, Didier Deschamps est désormais difficilement contestable. A la tête de l'Equipe de France depuis 2012, il a transformé une équipe moribonde en une machine à gagner. Pas toujours séduisante dans le jeu, la France est statistiquement impressionnante. Avec Deschamps, les Bleus ont gagné une coupe du monde, atteint une finale mondiale 4 ans après et ils ont aussi connu une finale d'Euro en 2016. Cette année encore, l'Equipe de France est bien placée dans la course au titre européen. Tout le mérite en revient à Didier Deschamps, lequel vient d'atteindre les 100 victoires à la tête des Bleus grâce au succès contre l'Autriche.

Entraîner les Bleus, c'est devenu trop facile

Pourtant, Michel Platini n'est pas aussi élogieux qu'attendu envers Didier Deschamps. Le célèbre numéro 10 connaît bien le poste de sélectionneur des Bleus pour l'avoir occupé de 1988 à 1992, lançant notamment Deschamps en Equipe de France. Si Platini s'incline devant les chiffres positifs des Bleus, il estime que l'influence de Deschamps est toute relative. Pour lui, avec une telle génération de joueurs français, gagner est à la portée de n'importe qui.

Sa parole est rare. Quand il parle, ce n’est jamais pour rien. Son quotidien, les affaires, ses projets, « l’explosion » du foot, l’Euro, les 40 ans de 1984, Deschamps, Zidane… La légende Michel Platini se confie (très) longuement au ⁦@Le_Figaro⁩https://t.co/pW0JeTd7DP — Baptiste Desprez (@Batdesprez) June 19, 2024

« Si Deschamps a voulu rester avec la sélection et prolonger son contrat (jusqu’en 2026), c’est qu’elle est bonne. Il a du matériel et une sacrée génération en place. Aujourd’hui, diriger l’équipe de France est plus facile. Je ne suis pas fasciné par les entraîneurs. Un bon coach, c’est celui qui a des bons joueurs. Si n’importe qui d’autre aurait eu les mêmes résultats ? Je ne dis pas cela. Pas comme ça. Mais je pense que c’est plus facile pour Didier Deschamps d’entraîner et de gagner avec l’équipe de France que la sélection de Saint-Marin. Il fait très bien les choses. C’est parfait. Zinedine (Zidane), s’il reprend le poste après lui, le fera très bien aussi. Et vous, avec cette équipe-là, vous feriez très bien aussi », a t-il lancé en interview au journaliste du Figaro Baptiste Desprez. Une sortie marquante qui fera parler. Biberonné au jeu offensif de Michel Hidalgo, Platini n'est sans doute pas un fan du jeu restrictif de Didier Deschamps.