Ballon d’Or : La France vote Kanté et Benzema, pas Mbappé

Par Alexis Rose

Alors que les championnats européens ont repris leurs droits ce week-end, la dernière trêve internationale a été marquée par le sacre de l’équipe de France lors de la Ligue des Nations. Un titre qui va permettre à Karim Benzema ou à Kylian Mbappé de postuler au prochain Ballon d’Or.

Le mois d'octobre a été riche en enseignements dans les sélections européennes, et notamment en France. Au terme d’un Final 4 rondement mené, avec des succès contre la Belgique (3-2) et l’Espagne (2-1), l’équipe de Didier Deschamps s’est adjugée le nouveau trophée de l’UEFA pour la première fois. Un succès qui permet aux Bleus de retrouver la côte auprès des amateurs de foot. En effet, selon un sondage Odoxa réalisé pour Keneo et RTL, 87 % des fans interrogés ont maintenant une bonne opinion de la France, soit 16 points de plus qu’après l’échec à l’Euro l’été dernier. Pourtant, la Ligue des Nations ne figurent pas encore au niveau d’une Coupe du Monde, mais ce titre compte quand même, vu que 61 % des Français pensent que cette nouvelle compétition fait désormais partie des événements majeurs en football. Et désormais, la France est favorite pour le Mondial 2022 au Qatar, pour 56 % des amateurs de football. Soit 19 points de plus qu’avant le sacre en Russie en 2018. Preuve que les Bleus disposent toujours d’une belle cote.

Kanté et Benzema adulés, Mbappé boudé

Il faut dire que la France compte dans ses rangs trois prétendants au prochain Ballon d’Or. Malgré l'absence remarquée d’Antoine Griezmann dans la liste des 30 finalistes de France Football, N'Golo Kanté, Karim Benzema et Kylian Mbappé sont là pour représenter le pays tricolore. En quête de cette distinction individuelle si prestigieuse depuis 1998, et le sacre de Zinedine Zidane, la France peut vraiment y croire cette année. Déjà parce que Benzema fait figure de véritable outsider, en enchaînant les grandes prestations avec les Bleus et avec le Real Madrid depuis plusieurs mois. Mais aussi parce que N'Golo Kanté a marqué les esprits en fin de saison dernière, quand il avait été élu meilleur joueur des demies et de la finale de la Ligue des Champions avec son club de Chelsea. D’ailleurs, le milieu des Blues (61 %) et l’attaquant de 33 ans (60 %) mériteraient de gagner ce Ballon d’Or, selon les amateurs de foot. Plus que Kylian Mbappé (55 %). Bien placé lors des dernières éditions, avec une sixième place en 2019 et une quatrième en 2018, le buteur du PSG ne fait pas trop l’unanimité dans la course au Ballon d’Or. Enfin, moins que Benzema et Kanté, qui pourront compter sur le statut majeur de la France pour tenter de décrocher la lune en novembre prochain.