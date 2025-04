LdN ‍: La France déjà qualifiée pour le final four ‍!

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Ligue des Nations féminine, groupe B, 4e journée

Ullevaal Stadion (Oslo)

Norvège-France 0-2

Buts : Baltimore (76e), Mateo (85e)

Avec ce 4e succès en autant de matchs, l'Equipe de France écrase son groupe B. Les Bleues sont leaders avec 12 points devant la Norvège 4 points, l'Islande 3 points et la Suisse 2 points. Seul le premier se qualifie pour la phase finale et le final four. Ce sera la France dans ce groupe B.