Messi prend rendez-vous, mauvaise nouvelle pour la France

Entré dans la dernière année de son contrat à l’Inter Miami, Lionel Messi se rapproche d’une prolongation. Le propriétaire de la franchise américaine Jorge Mas pense parvenir à un accord avec l’Argentin qui, malheureusement pour les prétendants au Mondial 2026, devrait bien être au rendez-vous.

L’équipe de France attend sa revanche. Passés proche d’un deuxième sacre consécutif en 2022, les Bleus se verraient bien remporter la Coupe du monde 2026. Et si possible en croisant l’Argentine qui les avait battus au terme d’une incroyable finale à suspense et à rebondissements. Mais malheureusement pour les Français et pour tous les autres prétendants au titre, les champions du monde seront toujours emmenés par Lionel Messi.

Messi va prolonger à l'Inter Miami

Le milieu offensif de 37 ans ignore quand il raccrochera les crampons. Mais la Pulga fréquentera toujours les terrains au moment de la prochaine édition. En effet, l’octuple Ballon d’Or semble bien parti pour prolonger son engagement avec l’Inter Miami. L’international argentin, sous contrat jusqu’à la fin de l’année 2025, a entamé des discussions avec son supérieur Jorge Mas. Des échanges positifs si l’on en croit le propriétaire et manager de la franchise américaine, proche d’un accord avec sa star.

« Je crois que toutes les étoiles s'alignent pour de très bonnes choses, pour un très bel avenir pour le club et pour Lionel, a confié le dirigeant à FDP Radio. C'est uniquement sa décision. Je pense que dans les 60 ou 90 jours à venir, on pourra définir cela. Parce que bien évidemment la planification d'un club est très importante avec les fenêtres qui se rapprochent. Nous allons disputer le Mondial des clubs cet été. Je sais que Leo veut tout gagner en Major League Soccer. Moi, mon désir a toujours été de voir Leo dans le nouveau stade en 2026 et je fais tout pour. J'espère que cela arrivera. » C'est aussi une bonne nouvelle pour l'Albiceleste, plus performante avec son maître à jouer.