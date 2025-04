EdF ‍: Zidane attendu, le clan Deschamps calme tout le monde

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Constamment critiqué pour son style de jeu, Didier Deschamps peut compter sur le soutien de Marcel Desailly. L’ancien cadre des Bleus défend le sélectionneur et calme ceux qui attendent avec impatience la nomination de Zinédine Zidane.

Pour Didier Deschamps, le dernier rassemblement n’a pas atténué les critiques. L’équipe de France a arraché la qualification pour les demi-finales de la Ligue des Nations. Mais la défaite à l’aller en Croatie (2-0) a encore mis en lumière le manque de créativité dans le jeu tricolore. Le sélectionneur des Bleus a donc été ciblé par de nouvelles critiques que Marcel Desailly juge injustifiées. L’ancien défenseur central a en effet soutenu le technicien qui partira au terme de son contrat en 2026.

« Nous savons qu’il part, donc ceux qui n’étaient pas satisfaits de lui, le sont maintenant, a ironisé le consultant interrogé par Le Parisien. Il a su utiliser de nouveaux joueurs et mettre en place une nouvelle philosophie de jeu. Les gens disaient que sa façon de jouer, notamment en attaque, n’était pas si bonne que ça, qu’on s’ennuyait… Puis on se rend compte que non. Quand on regarde la tactique et le type de joueurs qu’il a maintenant en main, on se dit que la France, avec l’Espagne et l’Argentine par exemple, peut à nouveau gagner la Coupe du monde. »

Zidane pas encore candidat

« Sa communication a été très bonne, a poursuivi l’ex-coéquipier de Didier Deschamps. Il a été intelligent en disant : "Les gars, je sais que vous ne m’aimez pas trop. Je m’en vais après la Coupe du monde. Mais pour l’instant, regardez ce que nous sommes capables de faire." » Il en faudra plus pour séduire ceux qui attendent avec impatience la possible nomination de Zinédine Zidane. « Il ne s’est pas porté candidat à ce que je sache », a calmé Marcel Desailly, même si le Marseillais n’a pas caché son souhait de diriger les Bleus.