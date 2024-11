90 ME pour Rafael Leão, le PSG défie le Barça

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

A la recherche d’un concurrent pour Bradley Barcola sur le couloir gauche, le Paris Saint-Germain s’intéresse toujours à Rafael Leão. Le club de la capitale vient concurrencer le FC Barcelone pour l’ailier du Milan AC, disponible sur le marché des transferts pour environ 90 millions d’euros.

Ce n’est pas la première fois que Rafael Leão alimente la rubrique mercato. Mais cette saison, l’ailier du Milan AC est plus que jamais annoncé sur le départ. L’ancien joueur du LOSC a perdu son statut sous les ordres de Paulo Fonseca qui ne le considère pas comme un titulaire indiscutable. C’est pourquoi les rumeurs autour du FC Barcelone reprennent de l’ampleur. Le média catalan Sport indiquait cette semaine que Rafael Leão rêvait de signer au Barça. En cas d’offre des Blaugrana, l’international portugais n’hésiterait pas une seule seconde.

L’actuel leader de Liga n’aura pas pour autant le champ libre sur ce dossier. D’après le média espagnol Fichajes, le Barça aura affaire à la concurrence du Paris Saint-Germain. On parle beaucoup du possible recrutement d’un pur avant-centre au club de la capitale. Mais cet hiver, le champion de France en titre peut aussi s’offrir un ailier gauche destiné à concurrencer Bradley Barcola. Et à l’image de l'international géorgien Khvicha Kvaratskhelia, priorité du dernier mercato estival, Rafael Leão correspond au profil recherché par le conseiller Luis Campos qui l’avait déjà recruté pour le LOSC en 2018.

Le PSG mieux armé

Le dirigeant peut représenter un avantage pour le Paris Saint-Germain, de même que la puissance financière du Qatar. Il faudra effectivement mettre la main à la poche étant donné que le Milan AC réclamerait entre 80 et 90 millions d’euros pour son ailier sous contrat jusqu’en 2028. Même s’il vient de signer un partenariat très lucratif avec son équipementier Nike, le Barça aura sûrement du mal à réaliser une telle opération.