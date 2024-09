L'Arabie Saoudite obéit à Cristiano Ronaldo et fonce sur Rabiot

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Toujours sans club, Adrien Rabiot pourrait bien finir en Arabie Saoudite où Al-Nassr, le club de Cristiano Ronaldo est prêt à lui proposer un pont d’or avec un salaire de 20 ME par an selon la presse italienne.

Cité à l’OM, l’AC Milan ou Galatasaray ces derniers jours, Adrien Rabiot est toujours libre comme l’air depuis son départ de la Juventus Turin le 30 juin dernier. L’international français prend son temps avant de s’engager dans un nouveau club, c’est le moins que l’on puisse dire, alors que tous les championnats européens ont repris depuis deux ou trois semaines. Didier Deschamps ne l’a d’ailleurs pas convoqué pour les matchs de Ligue des Nations contre l’Italie et la Belgique en raison de sa situation particulière qui doit commencer à l’interroger sur la nécessité de vite trouver un nouveau club.

Voir un tel joueur libre de tout contrat donne en tout cas des idées à certains qui n’auraient peut-être jamais osé attirer un joueur comme Adrien Rabiot et c’est notamment le cas de l’Arabie Saoudite. A en croire les informations du Corriere dello Sport, Al-Nassr s’est mis en tête de profiter de la situation contractuelle du n°14 de l’Equipe de France pour le recruter et pour atteindre cet objectif, les dirigeants saoudiens sont prêts à consentir de gros efforts. En effet, le média transalpin indique qu’Al-Nassr a envoyé une offre salariale estimée à 20 ME par an au joueur formé au Paris Saint-Germain.

Al-Nassr propose 20 ME par an à Rabiot

Il est également indiqué que Cristiano Ronaldo « pousse personnellement » pour une arrivée de Rabiot à Al-Nassr. Un problème de taille risque néanmoins de se poser pour le club jaune et bleu, qui a déjà atteint son quota maximum de joueurs étrangers dans son effectif. Face à cette situation, Al-Nassr souhaite demander une dérogation lui permettant d’accueillir un joueur étranger de plus et on ignore encore si la Saudi Pro League acceptera cette dérogation. Quoi qu’il en soit, Adrien Rabiot est la priorité d’Al-Nassr, qui pousse pour boucler au plus vite cette signature qui serait pour le moins inattendue. Après Ngolo Kanté, un second milieu de terrain des Bleus pourrait jouer en Arabie Saoudite la saison prochaine et ce n’est sans doute pas Didier Deschamps que cela va réjouir.