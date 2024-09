OM ‍: Le dossier Adrien Rabiot est enfin réglé

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Ces derniers jours, la rumeur Adrien Rabiot a pris de l’ampleur sur les réseaux sociaux. Mais à moins d’un énorme revirement, l’international français, actuellement libre, ne rejoindra pas Marseille.

Libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus Turin le 30 juin, Adrien Rabiot est toujours à la recherche d’un club. La situation de l’international français peut étonner, car le joueur formé au PSG sort d’une bonne saison avec la Vieille Dame et d’un Euro correct avec l’Equipe de France. Le voir ainsi galérer pour trouver un club est assez stupéfiant, d’autant que les rumeurs ne sont pas si nombreuses à son sujet. La presse italienne a récemment fait savoir que des négociations avaient échoué avec l’AC Milan mais en dehors de ça, c’est le calme plat au sujet de l’avenir d’Adrien Rabiot.

En Turquie, des négociations ont été évoquées avec Galatasaray mais cette destination ne fait pas rêver l’ancien Parisien, qui souhaite rester dans un championnat compétitif. Alors que Pablo Longoria a enfin réussi à dégraisser au milieu de terrain avec les départs d’Azzedine Ounahi en Grèce et de Jordan Veretout à l’OL, la piste menant à l’Olympique de Marseille a également fait son chemin sur les réseaux sociaux. Une confirmation sérieuse était néanmoins attendue pour valider la piste Adrien Rabiot à l’OM et celle-ci n’est jamais arrivée… au contraire. A en croire les informations de Santi Anouna, journaliste de Foot Mercato, l’Olympique de Marseille n’est pas sur les rangs pour accueillir le joueur formé au Paris Saint-Germain.

L'OM n'est pas sur la piste Rabiot

Une nouvelle pas si étonnante que cela alors que Roberto De Zerbi dispose déjà de nombreuses solutions au milieu de terrain avec Pierre-Emile Hojbjerg, Geoffrey Kondogbia, Valentin Rongier, Ismaël Koné ou encore les jeune Gaël Lafont et Darryl Bakola, qui a signé mardi son premier contrat professionnel en faveur de l’OM. En l’absence de coupe d’Europe, le board marseillais a jugé qu’il n’était pas nécessaire de rajouter un joueur dans ce secteur de jeu, d’autant plus un élément très onéreux en salaire puisque les émoluments de Rabiot à la Juventus Turin était estimé à 7 ME par an. De quoi rapidement refroidir la piste marseillaise pour l’international tricolore, toujours à la recherche d’un club alors que tous les championnats ont repris depuis deux ou trois semaines.