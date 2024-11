TV ‍: La LFP met la pagaille sur DAZN

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Lors de la journée de samedi, les matchs Lens-Nantes et Angers-PSG ont subi le même sort, à savoir une interruption de quelques minutes en raison de manifestations des supporters contre la LFP.

Les scènes ne sont pas inhabituelles pour les supporters des clubs de Ligue 2, ou pour ceux qui suivent régulièrement le championnat allemand. En revanche, les matchs de Ligue 1 avaient pour l’instant été épargnés par les jets de balles de tennis sur le terrain en plein match, comme signe de manifestation. Ce n’est plus le cas puisque lors de la journée de samedi, deux rencontres ont été interrompu sur une courte période pour cette raison. Lens-Nantes, d’abord et Angers-PSG ensuite. Dans les deux cas, ces jets de balles de tennis en nombre sur le terrain avaient pour but de manifester contre la Ligue de Football Professionnel.

Lens-Nantes : Les supporters manifestent, le match interrompu https://t.co/G6OcmFTcJJ — Foot01.com (@Foot01_com) November 9, 2024

« Pression sur les clubs, programmation des matchs, sanctions collectives, commission de discipline. Votre gestion enrage les tribunes, merci la LFP » pouvait-on notamment lire dans les tribunes du stade Bollaert lors de l’affiche entre Lens et Nantes samedi à 19 heures. Les messages étaient sensiblement les mêmes à Angers au moment de l’interruption de la partie face au PSG. « LFP diffuseurs, voilà de quoi vous occuper pour vos prochaines idées à deux balles » pouvait-on lire dans les travées du stade Raymond-Kopa.

Une mauvaise image pour la Ligue 1 et pour DAZN

Une protestation contre les diffuseurs donc mais surtout et avant tout contre la LFP, qui a mis la pagaille sur les affiches diffusées par DAZN ce samedi, laissant les commentateurs dans l’embarras au moment de décrire les faits. Dans les deux cas, des manifestations et des mécontentements ont été évoqués par les journalistes, qui n’ont cependant pas fait référence à la Ligue de Football Professionnel afin d’éviter la bourde en plein direct. Quoi qu’il en soit, ces interruptions auront fortement déplu à DAZN, qui espère que cela va cesser dès le retour de la trêve internationale car il serait assez catastrophique pour l’image de la Ligue 1 et de son diffuseur que cela se répète chaque week-end.