Lens-Nantes ‍: Les supporters manifestent, le match interrompu

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

Scène inhabituelle et plutôt cocasse ce samedi soir à Lens durant le match entre les Sang et Or et Nantes.

Alors que l'on jouait la 12e minute de jeu, Clément Turpin a pris la décision d'interrompre la rencontre. En cause, la manifestation des supporters du RC Lens, qui ont lancé sur la pelouse des dizaines de balles de tennis. Précisons que le but des supporters lensois n'était pas ici de viser ni de blesser des joueurs ou des arbitres, mais simplement de manifester leur mécontentement contre la LFP. En effet, juste après le lancement massif des balles de tennis, plusieurs banderoles à l'encontre de la Ligue de Football Professionnel ont été déployées dans les tribunes face caméra. Après environ 3 minutes d'interruption, la partie a pu reprendre mais le speaker a fait savoir que si les incidents venaient à se reproduire, le match serait définitivement interrompu.

Match interrompu à Lens après le jet de balles de tennis de la part des ultras du RC Lens, en protestation contre la LFP… #RCLens #RCLFCN #FCNantes pic.twitter.com/OaZ3jzJ4tc — Pierre-Arnaud Bard (@pabard) November 9, 2024