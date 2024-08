L1 ‍: Monaco imite l'OM et réussit ses débuts

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 1ère journée

Stade Louis-II

Monaco-ASSE 1-0

But : Minamino (30e)

Annoncé comme un client dans la course au podium, Monaco semblait trop fort pour Saint-Etienne sur le papier. L'entame semblait confirmer cela puisque Larsonneur devait accomplir un arrêt réflexe pour empêcher Balogun d'ouvrir le score (5e). Cependant, le match s'équilibrait vite et l'ASSE avait son mot à dire. Le portier monégasque Kohn devait lui aussi sauter dans les airs pour garder son but inviolé. Puis, la VAR devenait la star du match. Elle refusait un but à Minamino pour hors-jeu (21e) puis elle en faisait de même avec le Stéphanois Sissoko. A la demi-heure, elle accordait cette fois-ci le but au Japonais de l'ASM, lequel avait trompé Larsonneur d'un superbe lob.

𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 😍🔚



Un but de Taki, un clean sheet et les trois points : la saison est idéalement lancée pour nos Rouge & Blanc ✊



𝗗𝗔𝗚𝗛𝗘 𝗠𝗨𝗡𝗘𝗚𝗨 🔴⚪️



1⃣-0️⃣ #ASMASSE pic.twitter.com/Z1KUd2QZ1B — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 17, 2024

Malgré son avance d'un but, Monaco n'était pas serein. Larsonneur retardait l'échéance avec ses arrêts et l'ASSE maintenait la pression. La VAR se mêlait encore du sort du match en refusant un penalty aux hommes de Hutter après un plongeon de Ben Seghir (59e). Plus tard, elle sauvait Monaco en refusant un deuxième but à Sissoko (73e). L'attaquant des Verts était légèrement hors-jeu au départ de l'action. Au terme d'un match pas totalement abouti et parfois bizarre, Monaco l'emportait finalement 1-0 sur des Stéphanois combattifs. Monaco réussit son entrée avant un rendez-vous plus relevé, à Lyon, samedi prochain.