Droits TV ‍: La Ligue 1 pleure, sauf ce club ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

A un mois de la reprise, la Ligue 1 n'a toujours pas vendu ses droits TV. De quoi menacer près de la moitié de ses clubs d'une faillite prochaine. Une inquiétude qui n'est pas partagée par le Stade Rennais.

Habitués à se serrer la ceinture au mercato, les clubs de Ligue 1 connaissent une situation encore plus dramatique cet été. Toute dépense est presque interdite pour la moitié d'entre eux puisqu'ils n'ont pas encore de droits TV assurés. A un mois du retour de la Ligue 1, les formations françaises doivent inscrire un 0 sur une ligne cruciale de leurs recettes. Ce ne sera pas un problème pour un club comme le PSG et son richissime actionnaire qatari. Mais, les Rennais et leur actionnaire français restent aussi sereins. Avec le milliardaire français François Pinault à sa tête, le Stade Rennais ne connaîtra aucun problème de paiements.

Mercato quasi normal pour Rennes

Une confiance confirmée et affichée en conférence de presse par Frédéric Massara. L'Italien, nouveau directeur sportif rennais, s'est montré peiné de la situation vécue par la Ligue 1. Néanmoins, il a revendiqué la puissance financière de son club. « J’ai la chance d’être dans un club qui a la force de ne pas ressentir ce genre de problèmes ou tout du moins avec un propriétaire capable de faire en sorte que le club ne souffre pas. On sait qu’on est solide, même dans un moment qui risque de devenir sportivement dramatique », a t-il indiqué.

💬 "Je suis vraiment heureux de travailler pour le SRFC. Il y a toutes les conditions pour réussir ici."



Frédéric Massara, qui prend ses marques dans son nouvel environnement, est à pied d’œuvre pour constituer un effectif à la hauteur des ambitions du club. 🔴⚫ — Stade Rennais F.C. (@staderennais) July 8, 2024

Le président du conseil d'administration du Stade Rennais Alban Gréget a suivi le discours de Frédéric Massara, vantant déjà un mercato quasiment normal pour Rennes d'un point de vue arrivées. « Ça a un impact sur les budgets, mais le Stade Rennais a la chance d’avoir une base avec un effectif de joueurs, et déjà des départs qui se sont faits dans de très bonnes conditions, qui donnent les moyens de poursuivre nos ambitions. Il faudra être plus sélectif dans nos choix, certainement. On va aller chercher le rapport qualité prix, mais on a absolument les moyens de nos ambitions pour cette année, sans aucune difficulté », a t-il lâché. Une décontraction de façade pour Rennes qui va quand même bien dégraisser son effectif cet été : Matthis Abline (10 millions d'euros) et Jeanuël Belocian (15 millions d'euros) sont déjà partis avant Arthur Theate et sans doute Désiré Doué dans les prochaines semaines.