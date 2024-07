Droits TV ‍: Canal+ encore trahi par la LFP ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Guyot

A un peu plus d’un mois de la reprise de la Ligue 1, aucun diffuseur n’a pour le moment trouvé preneur pour retransmettre le Championnat de France. Alors que Canal+ avait émis le souhait d’un projet commun, la chaîne cryptée a une nouvelle fois été trahie par la Ligue.

Les dix-huit équipes de Ligue 1 connaissent leur calendrier pour la saison à venir depuis la fin juin, mais pour le moment, les supporters et dirigeants des différentes formations sont toujours dans l’attente du diffuseur pour l’année prochaine, alors que la reprise du championnat est prévue pour le 18 août prochain. La LFP a réglé le problème des droits de la Ligue 2 qui sont revenus à beIN Sports mais le chantier principal est toujours en cours. Alors que le dénouement est attendu ce vendredi, l’Equipe affirme que Canal+ avait proposé un projet commun avec d’autres chaînes. La chaîne cryptée, qui avait encore la diffusion exclusive de deux rencontres par week-end la saison dernière, pensait à une alliance avec la plateforme Max de Warner Bros Discovery. Une option qui a été envisagée ces dernières semaines mais n’est pas allée plus loin selon le quotidien français.

Canal+ propose une alliance, la LFP avance ses pions

Canal+ a pensé s'associer à la chaîne 100 % Ligue 1 de la LFP https://t.co/G1LDdmeWMr pic.twitter.com/6N4DU6stbq — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 11, 2024

Président du groupe Canal+, Maxime Saada avait ainsi soumis cette idée lors d’une des réunions organisées par la LFP le 18 juin dernier, il y a désormais trois semaines. La chaîne proposait ainsi une offre couplée exclusive avec des programmes issus de Warner Bros Discovery, soit des séries et des films ainsi que des rencontres de Ligue 1 avec Canal+ voire beIN Sports pour un abonnement mensuel de 25€. Mais le projet n’aboutira pas. Ce n’est pas tout, car Canal+ a appris avec surprise la semaine dernière que la chaîne 100% Ligue 1 que souhaite lancer la LFP songe de plus en plus à une alliance avec la plateforme Max de Warner Bros Discovery, ce qui permettra ainsi à LFP Média, la société commerciale de la LFP, de gérer elle-même la distribution de l’offre auprès de son futur portefeuille clients. L’Equipe précise en outre que cette collaboration LFP Media - Warner Bros Discovery sera l’une des offres étudiées vendredi lors du collège de la Ligue 1 pour décider de l’avenir du football français, puisque bon nombre de clubs de l’élite attendent avec impatience de connaître la répartition des droits TV dont ils dépendent majoritairement pour certains.