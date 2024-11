Qui a appelé Samir Nasri ‍? Rennes en plein mystère

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

Futur entraîneur du Stade Rennais, Jorge Sampaoli pourrait travailler avec Samir Nasri dans son staff technique. L’ancien milieu offensif a été sollicité pour accompagner l’Argentin chez les Rouge et Noir. Mais personne en interne ne sait qui a contacté le Français.

La rumeur Samir Nasri prend de l’ampleur. Ce jeudi, l’insider Mohamed Toubache-Ter annonçait la possible venue de l’ancien milieu offensif dans les bagages de Jorge Sampaoli à Rennes. Le Français débarquerait en tant qu’adjoint du probable successeur de Julien Stéphan. Une information non confirmée sur le site de L’Equipe, qui n’a pas non plus démenti. Nos confrères indiquent que Samir Nasri aurait bien été contacté pour intégrer le club breton. Mais la source ignore d’où vient le coup de fil.

Rennes dément mais...

La réponse n’a pas été donnée par le consultant de Canal+ injoignable pour le quotidien sportif. En tout cas, on apprend que Jorge Sampaoli et son entourage ne sont pas à l’origine de l’appel à Samir Nasri. Les deux hommes sont restés en bons termes après leur saison commune (2016-2017) au FC Séville, durant laquelle le natif de Marseille avait apprécié les méthodes de son entraîneur. Mais aucun contact n’a eu lieu entre eux ces derniers jours. L’initiative ne viendrait pas non plus des dirigeants du Stade Rennais qui nient toute démarche.

Vu que ça semble mal compris par un média (sûrement car pas bien informé)



Je confirme ce tweet: Nasri, Adjoint de Sampaoli à Rennes… c’est dans les papiers.

Pas sur que les gens ds l’opérationnel à Rennes maîtrisent toutes les réflexions faites au-dessus d’eux. #SRFC https://t.co/uzfMD4N2mw — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) November 8, 2024

Il pourrait s’agir d’un intermédiaire externe. Mais quoi qu’il en soit, le média assure que l’arrivée de Samir Nasri à Rennes n’est pas d’actualité. Pas de quoi refroidir Mohamed Toubache-Ter, sûr de son information. « Vu que ça semble mal compris par un média (sûrement car pas bien informé), je confirme ce tweet : Nasri, adjoint de Sampaoli à Rennes… c’est dans les papiers, a-t-il insisté sur X. Pas sûr que les gens dans l’opérationnel à Rennes maîtrisent toutes les réflexions faites au-dessus d’eux. » L'intérêt pour Samir Nasri viendrait donc des propriétaires.