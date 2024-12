Affaire Mbappé-PSG ‍: Une première sanction ce mercredi ‍?

Dans : PSG.

Toujours en conflit, le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé vont recevoir une première réponse importante dans l’affaire judiciaire qui les oppose depuis quelques mois.

Si le passage de Kylian Mbappé au sein du club de la capitale française a été une vraie réussite, avec de nombreux titres glanés et un statut de meilleur buteur de l’histoire du PSG pour l’attaquant français, les deux parties se sont quittées fâchées. Déjà parce que le champion du monde 2018 a rejoint le Real Madrid libre et donc gratuitement l’été dernier, mais aussi parce que la star française est partie en traînant son ancien club devant la justice. Dans ce feuilleton juridico-financier, Mbappé réclame effectivement la modique somme de 55 millions d’euros à son ancien employeur pour salaires impayés. Pour rappel, après avoir appris le départ libre de Mbappé au Real, le PSG avait tout simplement refusé de lui verser ses trois derniers mois de salaires ainsi que diverses primes. Ce que Mbappé n’a pas accepté, sachant qu’aucun accord n’avait été signé entre les deux parties. C’est donc sur le terrain juridique que le Français a contre-attaqué pour récupérer son argent. Avec l’aide de la commission juridique de la LFP et la commission paritaire de la Ligue, qui ont donné raison à Mbappé.

Forte amende pour le PSG ?

Malgré tout, le PSG n’a toujours pas versé de chèque à son ancien attaquant. Par conséquent, le clan Mbappé a décidé de saisir la commission de discipline de la Ligue « en vertu de l’article 4 du règlement disciplinaire de l’instance pour non-exécution d’une décision rendue par une autre commission ». Présidée par Sébastien Deneux, cette commission va se réunir ce mercredi pour trancher. Avec des sanctions au bout ? Possiblement, d’après les informations de RMC Sport. « Si la commission juge qu’il est pertinent de sanctionner le PSG pour faire respecter les décisions prises auparavant, elle voudra marquer le coup avec une sanction ferme "mais proportionnée". Les sanctions sportives devraient donc être exclues tout comme une interdiction de recrutement. Le PSG pourrait alors être sanctionné d’une forte amende, basée par exemple sur un pourcentage de l’enjeu financier de l’affaire », peut-on lire sur le site du média sportif. Quoi qu’il en résulte mercredi soir, cette histoire entre Mbappé et le PSG sera loin d’être finie sachant que Paris veut amener le dossier devant le conseil de prud’hommes, seule juridiction compétente sur un litige du droit du travail.