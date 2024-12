PSG ‍: Vitinha au Real, le PSG accepte un échange dingue

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La rumeur enfle en Espagne autour d’un intérêt du Real Madrid pour Vitinha. Et si le PSG n’est pas favorable à un départ de son international portugais, la donne pourrait changer car le club merengue a de sérieux arguments.

Recruté par le Paris Saint-Germain au FC Porto en juillet 2022 pour 40 millions d’euros, Vitinha a vécu une première saison en dents de scie dans la capitale française. L’international portugais a ensuite pris de l’ampleur avec l’arrivée de Luis Enrique, lequel en a fait un élément indiscutable de son onze de départ. Taulier de l’équipe désormais, le numéro 17 du PSG est l’un des joueurs sur lequel le club parisien compte pour l’avenir. Mais ces dernières heures, une rumeur enfle en Espagne autour d’un intérêt du Real Madrid.

Le Real Madrid s’intéresse à Vitinha pour renforcer son milieu de terrain.



L’idée est que le club recrute un joueur avec un bon jeu balle au pied, une bonne vision de jeu, et quelqu’un capable d’organiser le jeu. @diarioas pic.twitter.com/aZmZPcqNdl — Edition Merengue (@EditionMerengue) December 26, 2024

A la recherche d’un joueur technique pour compenser avec un an de retard le départ de Toni Kroos au milieu de terrain, le club merengue serait très intéressé par la perspective de récupérer le natif de Vila Das Aves. A priori, le Paris SG n’a aucune raison d’accepter un départ de son international portugais (25 sélections), sous contrat jusqu’en juin 2027. Mais selon les informations du site Real Madrid Confidencial, le PSG pourrait profiter de l’intérêt du Real Madrid à l’égard de Vitinha pour avancer sur l’un des dossiers prioritaires de Luis Enrique, à savoir Brahim Diaz. Le média espagnol va plus loin en affirmant qu’un échange pourrait voir le jour entre les deux clubs.

Vitinha échangé contre Brahim Diaz ?

Comme souvent dans ce genre de dossier complexe impliquant plusieurs joueurs, le plus difficile ne sera pas de trouver un accord entre les deux clubs car à priori, Nasser Al-Khelaïfi et Florentino Pérez sont sur la même longueur d’ondes. Les joueurs concernés en revanche, accepteront-ils d’être échangés ? Rien n’est moins sûr. D’un côté, Vitinha semble installé au PSG et n’a pas vraiment le discours ni l’attitude d’un joueur désireux de changer de club. De l’autre côté, Brahim Diaz est certes un remplaçant au Real Madrid, mais il a encore récemment affirmé son envie de rester dans la capitale espagnole, où il rêve à terme de s’imposer comme un joueur important aux côtés de Vinicius Jr et de Kylian Mbappé. Reste maintenant à voir si le Real et le PSG parviendront à convaincre les joueurs concernés d’accepter cet échange colossal, qui ne manquera pas de faire débat du côté des supporters des Bleu et Rouge.