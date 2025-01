PSG ‍: Cette offre fait mouche, Nuno Mendes est fixé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le PSG en juin 2026, Nuno Mendes fait l’objet de convoitises. Et l’intérêt de Manchester United ne laisse pas insensible l’international portugais, bien au contraire.

Acheté pour 40 millions d’euros en juillet 2022, Nuno Mendes est aujourd’hui l’un des joueurs phares du Paris Saint-Germain. Titulaire indiscutable sur le flanc gauche de la défense aux yeux de Luis Enrique, l’international portugais fait l’unanimité dans la capitale. La volonté du PSG est sans surprise de le prolonger, alors que son contrat expire en juin 2026. Mais du côté du joueur et de son entourage, on ne partage pas forcément ce souhait. D’abord car Nuno Mendes est l’un des joueurs les moins bien payés du Paris SG malgré son statut de titulaire indiscutable, mais aussi car ses belles prestations ont attiré quelques courtisans de premier choix, à commencer par Manchester United.

Nuno Mendes donne sa préférence à Manchester United

Ruben Amorim connaît Nuno Mendes par coeur et souhaite le faire venir chez les Red Devils, que ce soit cet hiver ou plus probablement l’été prochain. Une destination qui tente énormément le principal intéressé selon Foot Mercato, qui affirme que Nuno Mendes est bouillant pour retrouver son ancien entraîneur à Manchester United en juin prochain. Ruben Amorim fait un forcing de tous les instants auprès de la direction mancunienne pour obtenir le renfort de Nuno Mendes, un acharnement qui ne laisse pas insensible le défenseur portugais de 22 ans, qui a confié à son entourage qu’il était de plus en plus emballé par l’idée de poursuivre sa carrière en Angleterre.

Man United harcèle Nuno Mendes, le PSG dit stop https://t.co/sFX9GPUvhY — Foot01.com (@Foot01_com) January 7, 2025

La tendance est donc à un départ pour Nuno Mendes même si pour cela, il faudra trouver un accord avec le Paris Saint-Germain, qui n’a pas du tout l’intention de laisser partir son joueur malgré la fin de son contrat en juin 2026. Le club de la capitale a même prévu de revenir à la charge avec une meilleure offre pour tenter de convaincre l’ancien du Sporting Portugal de prolonger. Les négociations vont donc se poursuivre mais pour Manchester United, l’affaire est plutôt bien engagée, ce qui devrait donner le sourire à Ruben Amorim, lequel fait de Nuno Mendes une priorité absolue depuis sa signature en Angleterre.