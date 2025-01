PSG ‍: 72 heures pour signer le seul joueur réclamé par Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le mercato du PSG n'est pas terminé, car Luis Enrique a besoin d'un défenseur central et a donné 72 heures à Luis Campos pour lui trouver le bon profil.

Le marché des transferts ferme ses portes ce lundi 3 février au soir. Il reste donc un peu plus de trois jours pour le PSG afin de trouver son bonheur. Car si c’est le calme plat au niveau des arrivées depuis la signature de Khvicha Kvaratskhelia, cela continue de travaille en coulisses. Malgré les bonnes performances du duo Pacho-Marquinhos, Luis Enrique s’estime un peu juste en défense, sachant que Milan Skriniar, qu’il n’utilisait pas, a tout de même libéré une place. Lucas Beraldo et Lucas Hernandez sont prêts à prendre le relais, mais l’entraineur parisien rêve d’avoir encore plus de choix.

Les portes se ferment pour le PSG

C’est pourquoi le PSG a travaillé sur de nombreuses pistes cet hiver afin de recruter un défenseur central, mais le compte PSG Inside Infos le confirme, aucun club n’a ouvert la porte pour l’une des cibles désirées par Luis Campos. Résultat, à trois jours de la fin du mercato, aucune arrivée n’est pour le moment finalisée. Mais l’optimisme reste de mise et il devrait bien y avoir un nouveau joueur en défense. Ce ne sera donc pas les joueurs déjà repérés que sont Tomas Araujo, Marc Guéhi ou Edmond Tapsoba, pour qui la porte n’a pas été ouverte.

Charge à Luis Campos de trouver la perle rare, avec un défenseur de bon niveau, capable d’avoir un impact en cas de sollicitation dans les matchs de deuxième partie de saison, et que son club est prêt à libérer, avec forcément une belle indemnité à payer. Mais la partie est loin d’être perdue alors que le mercato réserve toujours de belles surprises dans ses dernières heures. Le PSG n’y échappera pas, surtout que de la place devrait se libérer aussi dans la masse salariale avec le départ du très bien rémunéré Marco Asensio d’ici à lundi soir.