Le PSG ne respecte pas les femmes, l'amende tombe ‍!

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

L'égalité salariale entre les hommes et les femmes en entreprise est devenue l'une des priorités en France en 2024. Le football est aussi visé par cette mesure et le PSG en a déjà fait les frais. Plusieurs autres clubs de L1 risquent aussi une sanction.

Le football est-il une entreprise comme une autre ? L'inspection du travail pense que oui et elle l'a récemment montré au PSG. En effet, selon les informations de l'Equipe, le club parisien a été sanctionné pour non-respect de l'égalité salariale homme-femme. Après l'étude des rémunérations attribuées au sein du PSG sur les dernières saisons, l'inspection du travail a infligé une amende de plusieurs millions d'euros au club parisien. Depuis plusieurs années, une loi existe en France pour garantir l'égalité salariale entre les hommes et les femmes dans les entreprises de plus de 50 salariés.

Le PSG sanctionné, d'autres clubs de L1 menacés

Une évaluation précise est effectuée chez les entreprises avec 100 points maximum à obtenir sur 5 critères précis dont notamment l'écart de rémunération entre hommes et femmes ou encore l'écart entre les promotions obtenues par les personnes des deux sexes. Il faut avoir au moins 75 points sur 100 pour éviter une sanction, ce que n'a pu faire le PSG. Le club parisien a protesté contre la décision de l'inspection du travail. Les Parisiens estiment qu'ils offrent une belle promotion au football féminin avec le développement de leur équipe première et d'un centre de formation dédié. Surtout, assisté du syndicat des clubs Foot Unis, ils mettent en avant l'impossibilité pour un club de foot d'offrir des salaires aussi élevés aux joueuses qu'aux joueurs.

« Par nature, le sport, à l'exception de l'équitation ou des courses de rallye, est une activité différenciée entre hommes et femmes. On ne cherche pas à avoir des exemptions mais le foot, comme le BTP, sont des secteurs où les hommes sont en grande majorité. […] Il y a au moins un critère que l'on ne peut jamais remplir : celui de la représentation des femmes dans les 10 plus gros salaires d'un club puisque ce sont toujours les joueurs qui les perçoivent », a indiqué Marie-Hélène Patry, déléguée générale de Foot Unis à L'Equipe. Un argumentaire qui vaut pour tous les clubs de Ligue 1. D'ailleurs, après le PSG, plusieurs autres clubs de Ligue 1 sont sous le coup d'une enquête et risquent aussi une forte amende de l'inspection du travail.