Bordeaux ‍: Viré en quelques heures, il se lâche

A l'instar d'une écrasante majorité de salariés des Girondins de Bordeaux, Franck Chaumin, entraîneur des gardiens au club depuis 2011 s'est vu notifier un licenciement brutal. Un départ organisé en quelques heures.

La situation des Girondins de Bordeaux s'est lourdement dégradée au fil de l'été 2024. Les finances étant complètement dans le rouge et faute de nouvel apport financier ou nouveau propriétaire, le club a déposé le bilan et a demandé à être placé en redressement judiciaire. Les conséquences, comme pour n'importe quelle autre entreprise, ont été douloureuses. Un plan social massif a été mis en œuvre pour licencier près de 100 salariés. Parmi eux, Franck Chaumin, entraineur des gardiens des Girondins depuis 2011, lequel s'est fait brutalement licencier en quelques heures à peine.

Franck Chaumin pas épargné par le plan social

Il était aujourd'hui considéré comme l'un des préparateurs iconiques des Girondins de Bordeaux, lui qui avait commencé sa quatorzième saison en tant qu'entraineur des gardiens d'un club qui évolue désormais en National 2. Dans un entretien accordé à Web Girondins, l'homme de 55 ans explique son départ peu courtois après une annonce d'un licenciement avec effet immédiat. « La manière dont cela a été fait a été un peu brutale. Le jeudi matin, je suis à l'entraînement avec les gardiens de but et en séance vidéo pour préparer le match contre Blois avec le groupe. À midi, je rentre et vois un mail du club me stipulant que mon contrat s'arrête ce soir. Il n’y a eu aucun délai. (…) J'ai une grosse amertume », a expliqué Franck Chaumin.

Licencié brusquement comme tant d'autres salariés, Franck Chaumin souhaite toutefois beaucoup de bonheur au staff et à l'équipe actuelle. Les Girondins de Bordeaux ne compteraient aujourd'hui qu'une poignée de salariés alors qu'ils étaient encore plus de 200 il y a quelques années. De nombreuses annexes du club ont, elles aussi, connu un destin funeste, faute d'argent. L'équipe féminine évolue aujourd'hui en Régional 1, l'équipe e-sport a fermé ses portes et le club a même arrêté l'activité de son application mobile. Un naufrage bien désolant.