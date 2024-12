Bordeaux condamne les incidents et promet du changement

Dans : Bordeaux.

Par Corentin Facy

Dans un communiqué officiel publié ce dimanche matin, le club des Girondins de Bordeaux a condamné les incidents intervenus sur le parvis du Matmut Atlantique samedi soir en marge du match contre Saint-Brieuc.

Pour rappel, des affrontements ont éclaté entre plusieurs groupes Ultras de supporters bordelais. Une violence intolérable pour le club de Gérard Lopez, qui promet du changement. « Le FC Girondins de Bordeaux déplore et condamne fermement les incidents survenus en marge de son match contre le Stade Briochin, ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre. Le Club réaffirme son opposition à toute forme de violence et son engagement profond aux valeurs du sport. Aujourd’hui, de tels incidents ne peuvent constituer une fatalité. Dans les prochains jours, il sera primordial que l’ensemble des parties prenantes travaillent de concert afin de trouver les solutions concrètes, garantes d’un football festif et populaire. Seuls le soutien et l’union permettront au FC Girondins de Bordeaux de relever les défis à venir » a publié le club au scapulaire sur X ce dimanche. Reste maintenant à Gérard Lopez de trouver des solutions pour enrayer ce phénomène de violences de plus en plus récurrent aux Girondins entre différents groupes de supporters.