Bordeaux ‍: Guerre en tribunes, Gérard Lopez doit agir

Par Corentin Facy

De nouveaux incidents ont éclaté samedi soir dans les tribunes du Matmut Atlantique lors du match entre les Girondins de Bordeaux et Saint-Brieuc. Une situation explosive que Gérard Lopez doit régler.

La tension est maximale aux Girondins de Bordeaux et pour une fois, la raison n’est pas sportive puisque l’équipe de Bruno Irlès fait plutôt bonne figure dans le championnat de National 2. C’est en tribunes que la situation est explosive avec deux groupes Ultras qui se font la guerre, les UB87 et la North Gate. De nouveaux incidents ont éclaté samedi soir sur le parvis du Matmut Atlantique avant le coup d’envoi du match entre Bordeaux et Saint-Brieuc. Des incidents qui ne sont pas les premiers puisque des troubles à l’ordre public avaient également été constatés par le passé. Une crise des tribunes dont un homme doit s’occuper, à savoir Gérard Lopez, propriétaire contesté du club aquitain.

Gérard Lopez appelé à assumer ses responsabilités

Bordeaux : Ça dégénère au Matmut Atlantique https://t.co/eg1bmDxPvG — Foot01.com (@Foot01_com) December 7, 2024

« Au lieu de se mettre en scène de façon ridicule lors de la causerie, que Lopez prenne le problème à bras le corps en écartant les fauteurs de troubles et autres interdits de stade. Une sanction collective pénaliserait l’équipe et lui même financièrement » estime sur son compte X le journaliste David Gluzman. Reste maintenant à voir si Gérard Lopez parviendra à régler ce conflit, chose qui ne sera pas aisée puisque L’Equipe écrivait sur son site samedi soir que la direction des Girondins avait rencontré les UB87 et la North Gate il y a quelques jours afin de calmer les tensions. Un rendez-vous qui n’avait pas porté ses fruits dans la mesure où de nouveaux incidents ont éclaté samedi soir en marge du match face à Saint-Brieuc. Par un moyen ou un autre, la situation devra rapidement s’apaiser au risque de pourrir bêtement la saison des Girondins, en lice pour la montée en N2 grâce au bon travail réalisé par Bruno Irlès et ses joueurs.