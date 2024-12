Bordeaux ‍: Ça dégénère au Matmut Atlantique

Dans : Bordeaux.

Par Corentin Facy

Actuel quatrième de National 2, les Girondins de Bordeaux peuvent compter sur un fidèle public ce samedi face à Saint-Brieuc au Matmut Atlantique. Problème, des affrontements ont éclaté entre deux groupes Ultras.

Enorme bazar au Matmut Atlantique. Alors que les Girondins de Bordeaux affrontent actuellement Saint-Brieuc, plusieurs incidents ont éclaté dans l’enceinte du club aquitain. L’Equipe révèle ce samedi soir que des affrontements ont opposé les UB87 et la North Gate, les deux groupes de supporters des Girondins. Les faits ne se sont pas déroulés à l’intérieur de l’enceinte mais sur le parvis du Matmut Atlantique, selon les informations recueillies par le site du quotidien national. C’est vers 17 heures que la situation a commencé à dégénérer à tel point que des forces de l’ordre présentes sur place ont été contraintes d’utiliser des gaz lacrymogènes afin de séparer les deux groupes Ultras, prêts à en découdre.

Une situation qui commence à devenir préoccupante à Bordeaux, d’autant plus que le quotidien souligne que depuis la création des North Gate en 2023, « la tension ne cesse de monter entre les deux associations de supporters ». Il y a quelques mois, en février dernier, des tirs de mortiers avaient été tirés sur le parvis du Matmut Atlantique après des incidents similaires. Quelques semaines plus tard avec un match contre le Paris FC, une énorme bagarre avait éclaté. La direction des Girondins de Bordeaux ne reste pas inactive face à cette situation puisque le board aquitain a reçu il y a deux semaines les deux groupes, dans le but de calmer les tensions et de trouver un terrain d’entente afin que tout le monde puisse cohabiter dans le respect et sans violence. Une tentative vaine au vu des incidents survenus ce samedi, qui ont semé la peur aux alentours du Matmut Atlantique comme le soulignent de nombreux supporters sur les réseaux sociaux. Il n'y a décidément pas que sportivement et financièrement que le mal est profond aux Girondins de Bordeaux.