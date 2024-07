LOSC, PSG, MU, Leny Yoro a craqué sous le menace

Dans : Mercato.

Par Adrien Guyot

Grande révélation de la saison du LOSC, Leny Yoro était courtisé par plusieurs grandes écuries européennes. Finalement, c’est Manchester United qui a gagné le gros lot. Pourtant, le PSG aurait pu avoir sa signature mais a tapé du poing sur la table à un moment précis des négociations.

L’un des grands dossiers de ce début de mercato estival 2024 est sur le point de toucher à sa fin. Convoité par le Real Madrid, le Paris Saint-Germain et Manchester United, le jeune défenseur central du LOSC (18 ans) avait l’embarras du choix pour son avenir. Finalement, après plusieurs semaines d’incertitude, ce sont les Red Devils qui ont été les plus malins pour boucler la signature du joueur français, lui qui n’avait plus qu’un an de contrat dans le Nord de la France. Manchester United va débourser plus de 60 millions d’euros pour s’attacher les services du joueur. L’officialisation doit arriver dans les prochaines heures. La fin d’un dossier qui a traîné en longueur et qui a surtout vu le Real Madrid et le PSG avoir leur chance pour signer la pépite lilloise, avant de voir l’affaire pencher définitivement en faveur des pensionnaires d’Old Trafford.

Leny Yoro menacé de ne pas jouer par Lille !

Comme l’explique le média PSG Inside Actus, le dossier a été complexe pour Paris. Le club de la capitale avait formulé une offre de 40 millions d’euros qui a été refusée par Lille, mais les négociations ont été arrêtées puisque le joueur voulait alors rejoindre les Merengue. Sauf que le Real Madrid n’a pas voulu s’aligner sur les demandes des dirigeants du LOSC, à savoir 50 millions d’euros. Le joueur s’est tourné à nouveau vers les pensionnaires du Parc des Princes mais la réponse du PSG a été nette et sans bavure, et le club n’a pas voulu le faire signer. Au final, Manchester United semblait être l’unique possibilité restante pour le joueur, qui a longtemps hésité avant de rallier l’Angleterre mais a finalement cédé aux sirènes des Red Devils, qui ont fait l’offre la plus élevée pour attirer le joueur dans ses filets. Marca précise également que le LOSC avait menacé Leny Yoro de ne pas jouer pendant un an s’il n’acceptait pas l’offre de MU. Un dossier sans dessus dessous pour Paris, qui s’est tourné vers la signature moins coûteuse du jeune Dean Huijsen en provenance de la Juventus.