L1 ‍: Pierre Ménès de retour sur DAZN ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

DAZN diffusera huit matchs par journée de Ligue 1 et pour l'instant la chaîne anglaise n'a pas communiqué sur son équipe de journalistes. Et si Pierre Ménès faisait son grand retour à la télévision ? Il répond.

Trois ans après son départ de Canal+, Pierre Ménès fait désormais ses propres chroniques sur Youtube, mais l'apparition d'une nouvelle chaîne pour diffuser la Ligue 1 pousse ses fans à lui demander si 2024 sera l'année de son retour sur un média footballistique, à savoir DAZN. Depuis son canapé, l'ancienne star du Canal Football Club a répondu à cette possibilité d'un incroyable come-back sur le média qui a payé 400 millions d'euros pour s'offrir une grande partie des matchs du championnat de Ligue 1. Et Pierre Ménès ne le cache pas du tout, tout cela lui semble totalement improbable, ce dernier ayant même une petite idée sur celles et ceux qui seront sur DAZN pour animer la chaîne durant la saison 2024-2025 qui débute dans moins de deux semaines.

Pierre Ménès et DAZN, ça n'est pas prévu

Via Youtube, Pierre Ménès n'y croit pas du tout. « Si je suis intéressé si DAZN fait appel à mes services ? Hihi ! Bah j’attends avec impatience de voir si cela va se passer, mais si vous voulez mon avis cela n’arrivera pas. Je pense qu’ils vont recycler les gens qui étaient sur Téléfoot, puis sur Amazon, c’est-à-dire ceux qui n’ont pas de famille, pas d’ami, pas de maison, c’est-à-dire ceux que j’appelle les journalistes de droit. C’est-à-dire qu’ils vont là où il y a les droits et on s’en fout qui il y a derrière. Chacun fait comme il veut, moi je n’ai pas cette conception du métier. J’avais toujours dit, jusqu’à ce qu’il m’arrive ce qu’il est arrivé, que tant que Canal+ voudrait de moi je n’irai jamais ailleurs. J’ai eu l’occasion d’aller ailleurs durant ma carrière, il faut croire que ce n’est plus le cas aujourd’hui », a expliqué l'ancienne vedette de C+, qui ne semble pas vraiment croire que DAZN viendra le chercher à son domicile.