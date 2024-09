L1 ‍: Le PSG perd des plumes à Reims

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 5e journée

Stade Auguste-Delaune

Reims-PSG 1-1

Buts : Nakamura (9e) pour Reims ; Dembélé (68e) pour le PSG

Avec une équipe remaniée au coup d'envoi, le PSG a souffert pour ramener un point de Reims (1-1). C'est le premier match sans victoire des Parisiens cette saison toutes compétitions confondues.

Le voyage en Champagne n'a pas été festif pour le PSG. Les hommes de Luis Enrique démarraient à Reims avec Dembélé sur le banc et cela se voyait vite en attaque. Le PSG butait sur un bloc rémois compact et organisé. En plus, le Stade de Reims était clinique en contre. Ito centrait pour son compatriote Nakamura, plus prompt que Marquinhos. L'attaquant japonais fusillait ensuite Safonov pour ouvrir le score. Paris réagissait et perforait un peu la défense rémoise. Néanmoins, Diouf était présent, stoppant notamment la frappe puissante de Lee (20e).

⏰ | Ousmane Dembélé Time ! Il rentre, il marque : efficace. 🫡 🦊 #SDRPSG pic.twitter.com/EXFmBentDf — DAZN France (@DAZN_FR) September 21, 2024

Après la pause, le match restait complexe pour le PSG. Reims gérait bien le match et se permettait même de faire frissonner les supporters parisiens via un missile non cadré d'Agbadou (60e). Pour ne rien arranger, Doué se blessait à la cheville et devait laisser sa place à Dembélé. Un mal pour un bien finalement car le PSG allait profiter de l'apport immédiat de l'international français. En angle fermé, Dembélé reprenait un long centre de Joao Neves et glissait le ballon dans le but de Diouf. Le PSG se faisait une dernière frayeur avec un contre rémois mal terminé. 1-1, le PSG reste invaincu mais lâche ses premiers points en tête. L'OM et Monaco pourraient recoller dimanche. Reims est un bon 5e.