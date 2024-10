PSG ‍: Trois départs et une surprise cet hiver à Paris

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG ne va pas rester les bras croisés cet hiver et Luis Campos va notamment profiter du mercato pour se séparer de plusieurs indésirables. Le prometteur Senny Mayulu pourrait notamment partir contre toute attente.

L’été dernier, le Paris Saint-Germain a profité du mercato pour se débarrasser de nombreux indésirables. Ugarte, Ekitike, Danilo Pereira, Mukiele, Bernat, Soler ou encore Bernat ont fait leurs valises, et la grande braderie devrait se poursuivre en janvier. En effet, le compte insider PSG Inside Actu révèle que le club de la capitale a l’intention d’être actif au mois de janvier, notamment pour continuer à se séparer des joueurs sur lesquels Luis Enrique ne compte plus. Le cas Milan Skriniar est évoqué sans surprise, car même si le défenseur slovaque a joué trois matchs de Ligue 1 depuis le début de la saison, son profil ne convient pas au technicien espagnol, qui souhaite s’en séparer.

Une volonté partagée par la direction au vu des émoluments de l’ancien capitaine de l’Inter, lequel perçoit quasiment un million d’euros par mois dans la capitale. Le dossier Randal Kolo Muani sera également sur la table des dirigeants cet hiver. Performant avec les Bleus, l’ancien attaquant de Francfort ne rentre pas dans les plans de Luis Enrique et cela semble définitif. Plusieurs clubs de Premier League sont sur les rangs à l’instar d’Aston Villa, comme révélé par la presse anglaise. Mais selon le compte sur X, un troisième joueur est susceptible de faire ses valises en janvier et pour le coup, c’est une surprise.

Mayulu prêté cet hiver à la surprise générale ?

Titulaire et buteur contre Strasbourg samedi soir, Senny Mayulu semblait entrer pleinement dans la rotation de Luis Enrique au PSG. Contre toute attente, le champion de France en titre pourrait le prêter. Strasbourg, Lille, Nice, Feyenoord ou encore la Lazio sont sur les rangs pour l’accueillir six mois. Ce départ, même en prêt sans option d’achat, surprendrait certainement pas mal d’observateurs alors que Mayulu a apporté une véritable plus value à l’équipe lorsqu’il a joué, dans un secteur de jeu où Vitinha et Zaïre-Emery sont moins bien que l’an passé tandis que Fabian Ruiz est toujours l’ombre du joueur brillant qu’il est avec l’Espagne.

Le PSG tranchera le cas Mayulu dans les semaines à venir mais Luis Enrique aura certainement son mot à dire avant de voir partir son jeune milieu offensif de 18 ans. L'entraîneur espagnol, qui adore lancer des jeunes à fort potentiel, verrait sans doute d'un bon oeil de garder Mayulu pour continuer à le faire progresser lors de la seconde partie de saison.