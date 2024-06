Kurzawa attaqué après ses propos anti-PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Désormais libre depuis la fin de son contrat avec le PSG, Layvin Kurzawa n'a pas traîné à venir dire tout le mal qu'il pensait de la manière dont le club de la capitale l'avait traité. Le défenseur prend un bon retour de bâton.

« Je ne critique pas l'institution PSG, mais oui, c'est la direction. Il y a eu un manque de respect envers moi sur cette dernière année, et les précédentes. » En déclarant cela dans un long entretien accordé ce lundi à L’Equipe, Layvin Kurzawa se doutait bien qu'il allait avoir droit à des commentaires très musclés. Le défenseur de 31 ans sort de neuf ans de contrat avec le Paris Saint-Germain, dont ces dernières saisons avec un salaire colossal et sans aucun temps de jeu quel que soit l'entraîneur en poste. Alors, au moment où Kurzawa vide son sac et reproche aux champions de France de l'avoir maltraité, certains n'hésitent pas à mettre l'ancien monégasque face à la réalité, tout en allumant aussi les dirigeants du PSG sur la manière dont ils ont pris l'habitude de gérer ce genre de dossier.

Kurzawa et le PSG, double faute

Je vous conseille vivement la lecture de l’interview de Kurzawa ce matin dans L’Equipe. Le mec t’explique calmement qu’il était sans doute l’un des meilleurs joueurs à l’entraînement cet été et que sa mise à l’écart est totalement incompréhensible. Tu apprends même que Manchester… pic.twitter.com/xGrWfhPRSM — Nikop17 (@nikop17) June 24, 2024

C'est le cas notamment de Nicolas Puiravau, ancien journaliste de Foot365, qui est sidéré par l'interview du défenseur, qui quitte libre le Paris SG. Pour ce dernier, tout cela est totalement délirant. « Layvin Kurzawa t’explique calmement qu’il était sans doute l’un des meilleurs joueurs à l’entraînement cet été et que sa mise à l’écart est totalement incompréhensible. Tu apprends même que Manchester United voulait le recruter en 2020 mais que personne dans son entourage ne l’aurait prévenu. Je chiale devant autant de mauvaise foi. Bref, il a fait comme Ben Arfa en son temps : prendre son blé en sachant pertinemment qu’il n’avait aucun avenir sportif au PSG. Mais il trouve le moyen de t’expliquer que le pognon n’était pas sa priorité. Petit rappel de son bilan sportif depuis 2021 : 9 minutes lors du Trophée des Champions y’a deux ans, 6 malheureux matchs en Angleterre l’an dernier (5 titularisations, 1 entrée) avant de se blesser en février et 8 minutes en L1 cette saison. Mais il n’est pas resté pour l’argent hein ! Et un grand bravo encore une fois à la brillante direction du PSG pour cette prolongation en 2020. Très judicieux ! », écrit, sur X, le membre du collectif Paris United.