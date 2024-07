Cherki au PSG, c'est la surprise olympique ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Actuellement aux Jeux Olympiques avec l'équipe de France, Rayan Cherki n'a pas encore signé avec le Borussia Dortmund. Et pour cause, le PSG est toujours dans l'ombre pour faire venir le joueur de l'OL.

Les Bleus version Thierry Henry sont qualifiés pour les quarts de finale des JO 2024 où ils affronteront vendredi soir notre nouvel meilleur ennemi, l'Argentine. Au sein des tricolores, Rayan Cherki va donc patienter un peu avant de trancher sur son avenir, même si depuis des semaines il se dit qu'il va rapidement signer avec le Borussia Dortmund. Ces derniers jours, des pistes en Italie ont été évoquées, notamment à la Lazio, mais le joueur de l'Olympique Lyonnais reste zen et se laisse du temps pour décider de son avenir. Et ce mercredi, L'Equipe annonce que même s'il semblait totalement en dehors du coup dans le dossier Cherki, le Paris Saint-Germain serait toujours prêt à bondir pour convaincre le milieu offensif de l'Olympique Lyonnais qui a entamé sa dernière année de contrat avec son club formateur et sait qu'il ne restera pas une saison de plus chez les Gones.

Cherki au PSG, retour à la table des négociations

Loïc Tanzi le dit sans détour, si John Textor s'est déjà entendu avec les dirigeants du Borussia Dortmund pour un transfert à hauteur de 15 millions d'euros, plus de possibles bonus, le PSG « pourrait revenir dans les prochains jours sur la piste de Rayan Cherki ». Ce dernier, dont la carrière est désormais gérée par l'agence créée par la famille de Mbappé, a souvent été cité comme proche des champions de France avant que soudainement le nom du club allemand sorte de nulle part, tout semblant même bouclé entre le BVB89 et le joueur de l'OL. Visiblement ce n'est pas le cas, et du côté de Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi, on n'a pas oublié que l'an dernier, l'assaut final dans le dossier Bradley Barcola avait été très efficace. Alors que John Textor a besoin de cash pour boucler son budget sur ce mercato, le Paris Saint-Germain sait qu'il a la puissance financière qu'il faut et l'attrait sportif pour convaincre le patron de l'OL et Rayan Cherki. Le Borussia Dortmund peut commencer à s'inquiéter.